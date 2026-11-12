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Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images
Adhe Makayasa
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Efek Lionel Messi terus memecahkan rekor MLS: Inter Miami tampil dalam delapan dari 10 laga musim reguler 2026 dengan jumlah penonton terbanyak

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Kapten Inter Miami Lionel Messi terus menarik penonton dalam jumlah besar di seluruh Amerika Utara. Klub asal Florida itu tampil dalam delapan dari 10 pertandingan MLS dengan jumlah penonton terbanyak pada 2026. Data resmi musim reguler yang dirilis liga tersebut juga menunjukkan bahwa dua laga tandang Inter Miami masuk dalam tiga pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah.

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Ikon Argentina hadirkan rekor jumlah penonton

Menurut data yang diterbitkan Major League Soccer, Messi dan rekan-rekan setimnya tetap menjadi daya tarik utama bagi penonton sepanjang musim 2026. Kunjungan mereka untuk menghadapi Colorado Rapids di Empower Field at Mile High pada 18 April menarik 75.824 penonton, jumlah tertinggi kedua untuk satu pertandingan dalam sejarah liga. Sementara itu, laga tandang mereka melawan Los Angeles FC di Los Angeles Memorial Coliseum pada 21 Februari dihadiri 75.673 penonton, terbanyak ketiga sepanjang masa.

Laga tandang ubah catatan rekor liga

Laga pembuka musim di California Selatan itu juga mencetak rekor baru sebagai pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak pada akhir pekan pembuka dalam sejarah MLS. Dalam daftar sepanjang masa kompetisi, hanya derbi antara LA Galaxy dan LAFC di Rose Bowl pada 4 Juli 2023, yang dihadiri 82.110 penonton, yang pernah menarik lebih banyak penonton daripada dua laga tandang besar Miami pada musim 2026.

Selain itu, pertandingan Inter Miami melawan D.C. United pada 7 Maret menarik 72.026 penonton dan menempati peringkat kesembilan dalam daftar sepanjang masa. Dalam beberapa musim terakhir, kehadiran peraih Ballon d'Or delapan kali itu berulang kali membantu klub tuan rumah mencetak rekor baru jumlah penonton untuk satu pertandingan di kota-kota besar, termasuk Chicago, Toronto, Washington, Los Angeles, dan Seattle.

Pertumbuhan berkelanjutan dongkrak jumlah penonton keseluruhan

Rilis resmi liga menyebut bahwa daya tarik klub asal Florida Selatan itu di seluruh Amerika Serikat bertepatan dengan periode paling menguntungkan dari segi jumlah penonton dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi Amerika Utara. Sepanjang musim reguler 2026, sebanyak 11.251.962 penonton datang ke stadion, dengan rata-rata 22.063 penonton per pertandingan.

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Dengan demikian, musim 2024, 2025, dan 2026 kini menjadi tiga musim reguler dengan jumlah penonton tertinggi sejak kompetisi ini dimulai. Jumlah penonton yang melampaui 11,2 juta untuk tahun ketiga berturut-turut menunjukkan bagaimana kedatangan Messi turut mempertahankan minat penggemar di seluruh Amerika Serikat jauh setelah musim debutnya di negara tersebut.

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21 Nov 2026

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Perjalanan di play-off menyusul musim yang produktif

Di lapangan, Messi mencatatkan 26 gol dan 17 assist dalam 31 penampilan di liga, serta total 30 gol dan 18 assist dalam 36 pertandingan di semua ajang, sementara Miami finis kedua di Wilayah Timur dengan 60 poin. Setelah menempati peringkat ketiga dalam klasemen Supporters' Shield, Inter Miami lolos ke seri Putaran Pertama berformat terbaik dari tiga pertandingan di Play-off MLS Cup. Mereka kini akan menghadapi Columbus Crew, unggulan ketujuh, dalam upaya meraih gelar juara pascamusim.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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