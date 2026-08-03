Dalam perkembangan baru yang memperdalam krisis Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, Federasi Sepak Bola Inggris memutuskan menarik dukungannya terhadap pemilihan ulang dirinya untuk masa jabatan baru, menyusul kegagalan telak proyek terbarunya yang berkaitan dengan penjualan sebagian hak komersial turnamen-turnamen FIFA, terutama Piala Dunia.

Dengan langkah ini, Federasi Inggris mengikuti jejak Federasi Wales, yang menjadi federasi nasional pertama yang mengumumkan penarikan dukungannya terhadap Infantino, di tengah perkiraan bahwa federasi-federasi Eropa lainnya akan menempuh langkah serupa dalam beberapa hari mendatang.

Infantino telah menghadapi gelombang kritik tajam dalam beberapa hari terakhir, setelah runtuhnya rencananya untuk menjual sebagian saham kepada para investor dari sektor swasta di turnamen-turnamen yang diselenggarakan FIFA, rencana yang secara resmi telah ditinggalkan menyusul reaksi kemarahan dari federasi-federasi kontinental dan nasional.

Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa sejumlah negara, di antaranya Inggris dan Wales, telah menyatakan kesiapan mereka untuk memboikot turnamen Piala Dunia di masa depan jika proyek tersebut tidak ditarik, hal yang mendorong FIFA untuk segera mundur.

Para pengamat memperkirakan bahwa dampak krisis ini akan meninggalkan pengaruh negatif yang sangat besar terhadap upaya Infantino untuk tetap bertahan di jabatannya sebagai Presiden FIFA, seiring mendekatnya waktu pemilihan presiden yang dijadwalkan pada tahun depan, 2027.

Surat kabar Inggris "The Times" mengungkapkan bahwa Federasi Inggris akan menarik surat dukungan sebelumnya yang telah ia sampaikan kepada Infantino untuk mendukung kelanjutannya di jabatan tersebut, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya penurunan kepercayaan di dalam tubuh sepak bola Eropa.

Keputusan Federasi Inggris dipandang sebagai awal dari sesuatu yang menyerupai "efek domino", karena kemungkinan besar badan-badan sepak bola lainnya akan mengikuti jejak Wales dan Inggris, di tengah meningkatnya seruan di dalam Eropa untuk memberhentikan Infantino dari jabatannya.

Wales menjadi pihak pertama yang berinisiatif menarik dukungannya, lalu disusul oleh Inggris, dalam sebuah indikasi jelas atas terkikisnya basis Eropa yang selama ini menjadi salah satu pilar terpenting kekuatan Infantino sejak ia memegang kepresidenan pada tahun 2016.

Dengan perkembangan-perkembangan ini, masa depan Presiden FIFA memasuki fase ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah rencana komersialnya yang ambisius berubah menjadi krisis politik yang mengancam keberlanjutannya di puncak lembaga sepak bola terbesar di dunia.