'Eenhoorn dipengaruhi untuk menggagalkan transfer Hadj Moussa'

Mike Verweij dan Valentijn Driessen pada Senin di Kick-Off milik De Telegraaf sangat kritis terhadap direksi Feyenoord. Dévy Rigaux dan Robert Eenhoorn dinilai bisa bekerja lebih baik pada periode transfer lalu.

''Rigaux melontarkan kritik sangat keras kepada pendahulunya, Te Kloese,'' demikian Verweij membuka segmen tentang Feyenoord. ''Namun sekarang terlihat bahwa Te Kloese, dengan uang dari Hadj Moussa, totalnya 40 juta. Ada tawaran 25 juta untuk Ueda, yang dijual terlalu murah ke Lille OSC. Dan Read nyaris bisa mencapai 35 juta. Sementara untuk Targhalline ada tawaran 20 juta dari Hull City.''

''Kalau mereka просто menjalankan pekerjaan mereka, dan menjual para pemain bagus, Feyenoord untuk sementara akan memiliki sumber daya finansial yang sangat besar. Te Kloese yang sama juga telah membangun skuad di sana yang nilainya sekitar 120 juta euro. Jadi saya pikir Rigaux dan Eenhoorn melakukan sesuatu yang tidak benar pada periode transfer ini. Kalau mereka langsung menjual Read, mereka bisa jauh lebih efektif di bursa transfer,'' tambah pengamat Ajax yang kritis itu.

Driessen langsung menimpali. ''Ini lagi-lagi soal Vrienden van Feyenoord. Mereka memiliki 49 persen saham. Dan pada saat Feyenoord membayar 17,5 juta euro, mereka kehilangan 25 persen. Dan dua tahun lagi, lagi. Tetapi Feyenoord juga wajib membeli sebagian saham jika mereka mencatat saldo transfer positif dalam satu jendela transfer. Dan mereka pasti akan melakukannya jika salah satu transfer itu terlaksana. Maka saldo transfer itu akan begitu tinggi sehingga mereka wajib membeli sebagian dari pembelian milik Vrienden.''

''Tetapi Vrienden van Feyenoord tidak ingin keluar. Dan Eenhoorn datang atas permintaan Vrienden. Dia adalah favorit mereka, lalu menjadi direktur. Jadi dia tidak akan melawan Vrienden itu. Eenhoorn telah membiarkan dirinya dipengaruhi agar transfer Hadj Moussa tidak dilanjutkan,'' kata Driessen melontarkan tudingan besar kepada direktur teknis Feyenoord.

Menurut Driessen, jaminan bank yang ditolak bukan alasan Hadj Moussa kini bukan pemain Al-Ittihad. ''Ini soal transfer senilai empat puluh juta euro. Ini soal Arab Saudi, tanya saja kepada Ajax. Mereka selalu punya uang dan solvabel.''

''Feyenoord juga nyaris tidak bisa dihubungi lewat telepon, sangat sulit menjalin kontak dengan mereka. Ini ditunda-tunda sangat lama, dan pada akhirnya tes medis juga tidak lagi bisa dilakukan. Robert Eenhoorn hanyalah perpanjangan tangan dari Vrienden van Feyenoord. Dia orang dekat mereka. Pada saat kamu didorong maju oleh seseorang dan kamu bisa melayani kepentingan mereka, maka itu terjadi sembilan dari sepuluh kali. Dia sebelumnya juga sudah memberi tahu bahwa dia tidak antusias untuk membeli Vrienden keluar. Dan kemudian kamu akan terus terjebak dengan Vrienden itu,'' ujar Driessen.