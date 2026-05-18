Edvardsen kembali melakukan kesalahan dan mengejutkan banyak orang dengan gestur yang sangat cabul dan provokatif

Victor Edvardsen membuat heboh Stadion Goffert pada Minggu sore. Penyerang Go Ahead Eagles itu memperlihatkan tato di kakinya kepada para pendukung NEC yang hadir.

Pada Minggu sore, NEC dengan cepat memimpin 2-0 berkat dua gol dari Noé Lebreton, namun kemudian tim asal Nijmegen itu tiba-tiba mengendurkan serangan.

Go Ahead bahkan sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di babak kedua, tetapi akhirnya tetap kalah. Setelah pertandingan, ia memperlihatkan tato Piala KNVB kepada para penggemar NEC yang hadir.

Musim lalu, striker asal Swedia ini bersama Kowet berhasil merebut trofi tersebut, setelah itu ia membuat tato trofi tersebut di kakinya.

Ia membuat gestur tersebut kepada para penggemar NEC, karena klub tersebut sudah enam kali mencapai final, namun belum pernah berhasil memenangkan turnamen tersebut.

Edvardsen sebelumnya menjadi sorotan ketika ia membuat gestur di atas hidung Angelo Stiller. Gelandang asal Jerman tersebut lahir dengan bibir sumbing.

Selain itu, rekaman juga memperlihatkan Edvardsen membuat gestur tidak senonoh kepada para penggemar NEC. Belum diketahui apakah tindakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi.







