Edson Álvarez memicu spekulasi tentang Ajax dengan langkah mengejutkan di Instagram

Edson Álvarez secara tegas menunjukkan niatnya untuk bergabung dengan Ajax menjelang putaran terakhir VriendenLoterij Eredivisie. Gelandang asal Meksiko ini mengunggah video pertandingan sebelumnya melawan sc Heerenveen di Instagram pada hari Sabtu, di mana ia sendiri mencetak gol untuk tim asal Amsterdam tersebut. Dengan demikian, gelandang yang dipinjamkan oleh West Ham United ke Fenerbahçe ini menyatakan dukungannya kepada tim asuhan pelatih Óscar García, meskipun tindakan tersebut sekaligus memicu spekulasi baru mengenai kemungkinan kembalinya dirinya.

Nama Álvarez sudah lama menjadi perbincangan di Amsterdam. Pekan lalu, gelandang berusia 28 tahun itu hadir di Johan Cruijff ArenA saat laga liga melawan FC Utrecht, yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Kunjungannya langsung membangkitkan harapan para pendukung akan kembalinya sang idola.

Menurut Voetbal International, Álvarez dianggap sebagai kandidat utama untuk memperkuat skuad Ajax pada musim panas mendatang. Klub ini telah lama mencari gelandang pengatur permainan baru, terutama sejak kepergian Jordan Henderson. Di kalangan jajaran teknis, pemain asal Meksiko ini masih sangat dihargai.

Ajax telah mencoba mendatangkan kembali Álvarez ke Amsterdam baik pada musim panas 2025 maupun selama bursa transfer musim dingin 2026. Namun, kesepakatan tidak tercapai saat itu. Meskipun demikian, gelandang tersebut tetap menjadi incaran utama, terutama karena situasi yang tidak pasti seputar West Ham United.

Tim asal London ini tengah terancam degradasi di Liga Premier. Dengan dua pertandingan tersisa, West Ham berada di bawah garis degradasi dan harus mengejar ketertinggalan dua poin dari Tottenham Hotspur. Jika mereka terdegradasi ke Championship, hal itu berpotensi meningkatkan peluang Ajax untuk mendatangkan kembali Álvarez.

Gelandang tersebut masih terikat kontrak dengan West Ham hingga pertengahan 2028, yang meminjamkannya ke Fenerbahçe musim ini. Meskipun memiliki ikatan kontrak yang panjang, kepergiannya pada musim panas mendatang tampaknya tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, Ajax terus memantau situasi pemain asal Meksiko tersebut dengan cermat.

Tidak hanya di sisi perekrutan, periode transfer di Amsterdam tampaknya akan sangat sibuk. Di dalam skuad saat ini, beberapa pemain juga tampaknya akan hengkang. Branco van den Boomen dan Sivert Mannsverk diizinkan pergi, sementara Kian Fitz-Jim, menurut laporan terbaru, tidak lagi memainkan peran penting dalam rencana manajemen klub.