West Ham United telah mencapai kesepakatan dengan FC Köln terkait peminjaman Edson Álvarez, demikian dilaporkan Florian Plettenberg atas nama Sky Sport. Namun, kesepakatan antara pemain asal Meksiko tersebut dan klub Bundesliga itu belum tercapai, yang sepenuhnya berkaitan dengan masalah gaji.

Álvarez memiliki kontrak di West Ham hingga pertengahan 2028, namun perannya di sana tampaknya sudah berakhir. Mantan pemain Ajax ini dipinjamkan ke Fenerbahçe musim lalu, sementara West Ham gagal mempertahankan diri di kasta tertinggi Inggris.

West Ham ingin menciptakan ruang keuangan dan karenanya ingin melepas Álvarez, yang juga tidak ingin bermain di Championship dan ingin pindah (secara sementara). Sky melaporkan beberapa hari lalu bahwa gelandang tersebut tertarik dengan Köln dan ingin pindah ke Bundesliga.

West Ham sebenarnya lebih memilih melepas Álvarez secara permanen, tetapi juga telah menyatakan bersedia mempertimbangkan opsi peminjaman jika diperlukan. Dalam skema tersebut, Köln yang memiliki keterbatasan finansial kini telah mencapai kesepakatan dengan West Ham.

"Masalah utamanya adalah mencapai kesepakatan penuh dengan Álvarez mengenai gajinya," tulis Plettenberg. "Pemain andalan berusia 28 tahun itu harus menerima pemotongan gaji yang signifikan untuk bisa bergabung dengan Köln."

Tidak ada informasi yang diungkapkan mengenai angka pastinya, tetapi jelas bahwa keputusan ada di tangan Álvarez. Menurut Sky, pemain berkaki kanan ini juga telah menerima tawaran dari Turki, namun belum jelas dari klub mana.

Selama musimnya di Süper Lig, Álvarez tampil dalam 18 pertandingan untuk Fenerbahçe, di mana masa baktinya sebagian diwarnai oleh cedera. Apakah Fenerbahçe kembali menjadi klub Turki yang tertarik padanya, masih harus dilihat.