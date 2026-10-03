Edin Dzeko memainkan laga internasional terakhirnya untuk Bosnia dan Herzegovina pada Jumat. Penyerang berusia empat puluh tahun itu, dalam laga melawan Swedia (1-1) di Zenica, diantar ke tepi lapangan setelah lebih dari satu jam pertandingan dengan tepuk tangan menggelegar dan guard of honour. Ada pula, antara lain, pertunjukan drone spesial dan ia dihormati oleh seluruh negeri atas maknanya di atas lapangan, tetapi terutama juga di luar lapangan.

Dzeko melakoni debutnya untuk tim nasional pada Juni 2007 dan pada akhirnya memainkan tak kurang dari 152 laga internasional: sebuah rekor. Dengan 73 gol, ia juga berdiri sendirian di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa. Vedad Ibisevic, yang pensiun pada 2021, mengikuti dengan 28 gol.

Saat ditarik keluar, Dzeko juga mendapat jabat tangan dari para pemain Swedia, yang memberinya salam perpisahan terakhir di level internasional, sebelum ia berjalan melewati guard of honour dan di tepi lapangan menerima ciuman hangat dari pelatih tim nasional Sergej Barbarez.

Bosnia untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke Piala Dunia pada 2014. Dalam kualifikasi untuk turnamen itu, Ibisevic (delapan gol) dan terutama Dzeko (sepuluh) menuntun negara mereka ke putaran final bersejarah tersebut. Pada 2026, Bosnia kembali lolos ke Piala Dunia, di mana mereka mencapai fase gugur.

Dzeko dipandang banyak warga Bosnia sebagai pemain terbaik mereka sepanjang masa. Status itu ia bangun selama bertahun-tahun bersama Zeljeznicar, Usti nad Labem, Teplice, VfL Wolfsburg, yang ia antarkan juara bersama tandem lini depannya, Grafite, Manchester City, AS Roma, Inter, Fenerbahçe, Fiorentina, dan kini Schalke 04, yang ia bantu promosi musim lalu setelah melewati tahun-tahun sulit di level kedua.

Di luar aspek olahraga, Dzeko dipandang sebagai simbol kebangkitan Bosnia. Ia tumbuh besar pada tahun 90-an di Sarajevo yang dilanda perang, tetapi meski terus berada dalam bahaya maut, ia selamat dan pada akhirnya menjelma menjadi pahlawan abadi.

"Emosinya bercampur aduk," kata Dzeko setelah laga. "Ini sangat emosional, bukan hanya hari ini, tetapi juga dalam beberapa hari terakhir sejak saya mengambil keputusan itu. Saya pergi dengan perasaan baik, karena saya tahu saya telah memberikan segalanya."

"Saya meninggalkan tim ini dalam kondisi baik, dengan banyak kualitas dan para pemain yang mencintai Bosnia dan Herzegovina. Meski saya meninggalkan lapangan, ikatan antara saya dan tim nasional ini serta anak-anak ini akan tetap ada selamanya. Saya adalah bagian dari mereka dan mereka adalah bagian dari saya," ujar Dzeko.



