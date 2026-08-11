Emre Mor tanpa ragu menjadi pemain yang paling banyak dibicarakan setelah laga NEC vs Olympiakos (2-1). Bukan hanya karena ia bertanggung jawab atas gol kemenangan di babak tambahan, ia juga sempat tidak bisa masuk selama beberapa menit pada babak pertama karena tidak bisa melepaskan piercings di telinganya.

“Sekarang kami bisa menertawakannya, tetapi saya tidak bisa melepaskannya. Pada akhirnya saya menariknya keluar dengan paksa, jadi telinga saya sempat sedikit berdarah,” kata Mor di depan kamera Ziggo Sport. “Saya bahkan memakainya bukan karena menurut saya itu indah, tetapi katanya itu membantu untuk tidur. Jadi itu alasannya. Biasanya cukup ditutup dengan tape, tetapi sekarang tidak.”

Mor melewati periode yang sulit dan karena itu senang bisa langsung memberi kontribusi untuk NEC. Namun, ia tidak berhasil menuntaskan seluruh pertandingan, karena sampai sekarang ia masih bekerja keras untuk kembali benar-benar bugar. Selain itu, permainan intensif yang ingin dimainkan Dick Schreuder juga sangat menguras fisik.

“Ini adalah sebuah proses,” ujar Mor. “Pelatih menuntut sangat banyak dari kami, terutama di sektor sayap. Ini adalah kemampuan maksimal yang bisa saya berikan. Saya benar-benar sudah tidak bisa lagi ikut bertahan, saya mengalami kram di kedua betis. Lebih baik pemain dengan kaki yang segar masuk, sebelum saya membuat tim kebobolan.”

Kemudian Noa Vahle menanyakan hubungan spesial Mor dengan Edin Dzeko, yang juga hadir di De Goffert. “Orangnya sangat baik,” ujar Mor sambil tertawa ketika melihat gambar pelukannya dengan Dzeko, yang memiliki pesan khusus untuknya.

“Akhirnya, sekarang kamu mulai mencetak gol,” ungkap Mor mengenai kata-kata Dzeko. “Itu harus saya lanjutkan, karena sepanjang karier saya itu memang bukan benar-benar poin kuat saya. Semoga ini menjadi awal yang baru, untuk lebih banyak gol dan assist. Karena saya sebenarnya juga punya satu assist, tetapi itu dianulir.”

Apakah Mor juga meminta Dzeko - striker Schalke 04 - untuk datang ke NEC? “Tidak, mungkin Dusan yang meminta,” jawabnya. “Tetapi dia tinggal sangat dekat dari sini (Gelsenkirchen, red.) dan saya rasa dia datang ke sini untuk menyaksikan sepakbola yang bagus.”