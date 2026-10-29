Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, mengungkap kisah di balik perekrutan Michael Olise, dengan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong klub Bavaria itu merekrut winger asal Prancis tersebut dari Crystal Palace. Ia juga berbicara mengenai perkembangan besar yang dialami Harry Kane, hingga berubah menjadi salah satu pemimpin tim sekaligus pemain terdepannya.

Eberl, dalam pernyataan kepada majalah "Sabiner 51", mengatakan bahwa perjalanan karier yang relatif tidak stabil dari Olise, yang berpindah-pindah di antara beberapa akademi di Inggris, bukanlah alasan yang cukup untuk meragukan kemampuannya. Ia menegaskan bahwa melewati berbagai kesulitan justru bisa turut membentuk kepribadian dan perkembangan seorang pemain.

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Ia menambahkan: "Untuk mengenal seorang pemain sepak bola, pertama-tama kamu perlu berbicara dengan orang-orang yang mengenalnya, baik rekan setim maupun lawannya. Dan dalam kasus Michael, kami memiliki keuntungan berupa fakta bahwa Oliver Glasner adalah pelatihnya di Crystal Palace saat itu, dan bahwa Christoph Freund, direktur olahraga kami, mengenal Glasner dengan sangat baik."

Ia melanjutkan: "Ketika seorang pelatih mengatakan kepadamu: tentu saja, ambil dia, ambil dia, kamu mulai bertanya-tanya. Namun Glasner berkata: dia masih punya banyak hal untuk dipelajari, dan kami membutuhkannya. Hal itu memperjelas bagi kami betapa tingginya penghargaan Glasner kepada Michael. Kemudian datanglah percakapan kami dengan pemainnya sendiri, dan berbicara dengannya tentang sepak bola adalah kesenangan yang sesungguhnya."

Eberl melanjutkan: "Sejujurnya, kami tahu bahwa kami merekrut seorang winger kidal berkelas tinggi, dan cocok dengan spesifikasi Bayern Munich. Namun fakta bahwa ia ternyata pemain yang luar biasa hingga sedemikian rupa, itu hal yang berbeda. Nilai transfernya sudah diperkirakan karena klausul penalti dalam kontraknya, dan perkembangannya juga berkat lingkungan di sekitarnya, serta tim tempat ia bermain."

Kane sang Pemimpin

Eberl beralih berbicara tentang Harry Kane, dengan menjelaskan bagaimana penyerang Inggris itu berkembang di dalam Bayern Munich hingga menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh.

Ia berkata: "Di dalam sebuah tim yang mengalami masalah, menjadi sulit bahkan bagi seorang pemain seperti Harry Kane untuk menampilkan level terbaiknya. Namun sekarang, segala sesuatu di sekelilingnya berjalan dengan baik."

Petinggi Bavaria itu mengenang kembali sebuah momen dari musim pertama pelatih Vincent Kompany, ketika Bayern kalah dari Barcelona dengan skor 1-4, sambil berkata: "Seusai pertandingan, Vinny bertanya kepada tim: bagaimana pendapat kalian tentang apa yang terjadi? Saat itu Harry berdiri dan menyampaikan sebuah pidato yang mengena, serta berbicara langsung ke inti persoalan."

Ia menambahkan: "Sejak saat itu, ia terus memimpin tim melalui penampilannya, dan tidak pernah sekali pun mengelak dari tanggung jawab. Kami mengenalnya sebagai seorang penyerang kelas dunia yang lugas, namun cara ia bermain hari ini, dan peran yang memungkinkan sistem serta rekan-rekannya ia jalankan, adalah hal yang luar biasa. Ia adalah contoh terbaik mengenai sampai di mana seorang pemain bisa mencapai, ketika semua faktor yang tepat berkumpul."