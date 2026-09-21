PSV mengalami sore yang menyakitkan di Enschede pada Minggu siang. Sebagian karena kebangkitan telat FC Twente, tim asal Eindhoven itu menelan kekalahan pertama mereka musim ini di Eredivisie (3-2). Salah satu penampil terbaik di kubu Tukkers adalah Daouda Weidmann, demikian menurut Leon ten Voorde di De Ballen Verstand.

Lewat penampilannya, ia menjadi salah satu sosok utama di balik comeback sensasional tersebut. Gelandang itu lebih dulu melihat Wout Weghorst mencetak gol penyama kedudukan, sebelum kemudian dirinya sendiri menyarangkan gol kemenangan usai aksi solo sensasional.

“Sangat mengesankan bagaimana dia menjaga keseimbangan dan mampu mencetak gol itu. Itu kelas besar,” buka Ten Voorde. Pengamat klub itu pun meyakini bahwa Earnest Stewart, direktur teknik PSV, langsung mencatat nama Weidmann.

“Saya pikir Earnest Stewart, direktur teknik PSV, kembali berkendara ke Eindhoven, membuka laptopnya dan menempatkan Weidmann di urutan teratas daftar keinginannya,” kata Ten Voorde.

“Anak ini punya sesuatu,” lanjutnya. “Dia punya bakat teknis dan dribel yang tidak terlalu sering Anda lihat di lapangan-lapangan Belanda. Ini terdengar bombastis, tetapi anak ini punya sesuatu yang spesial.”

“Sudah lama sekali sejak kami melihat pemain yang begitu nyaman menguasai bola di Enschede. Dia punya akselerasi, menentukan tempo, dan memenangi duel. Jika dia tetap menjaga kepalanya tetap dingin, dia akan memiliki karier yang sangat indah di depannya.”

Weidmann didatangkan Twente pada musim panas tahun lalu dari RKC Waalwijk dengan nilai sekitar satu juta euro. Kini ia telah berkembang menjadi pemain inti di tim asuhan John van den Brom, dengan gol kemenangan kontra PSV pada Minggu lalu sebagai puncaknya. Pemain Prancis berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak di Enschede hingga pertengahan 2030.