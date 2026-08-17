EAFC mengumumkan rating pemain FC27: rating Lionel Messi memicu keheranan besar

EA Sports FC telah mengumumkan rating pemain utama untuk FC27. Dua pemain dengan penilaian tertinggi di gim baru ini adalah Kylian Mbappé dan Erling Braut Haaland (sama-sama 91).

Pada edisi sebelumnya, FC26, Mbappé masih menjadi pemain terbaik bersama Mohamed Salah (91). Nama terakhir turun cukup jauh dan kini tidak lagi masuk di antara 27 pemain terbaik.

Haaland sedikit naik: musim lalu rating-nya 90, sekarang menjadi 91. Kenaikan mencolok lainnya datang dari Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun, dari 86 menjadi 89.

Rating baru pemain Argentina itu pun memicu banyak reaksi. “Usia 39 tahun dengan rating 89, itu benar-benar hal yang luar biasa,” tulis seseorang di bawah unggahan EA Sports FC di X. Yang lain menulis: “Serius EA? Messi 89? Di usianya, dia masih 90 atau 91, bersama Mbappé dan Haaland.”

Namun, ada juga yang menilai Messi pantas mendapat rating lebih rendah. “Messi 89? Dia seharusnya 86, sama seperti Ronaldo,” kata seseorang. “Bagaimana Messi bisa 89? Dia punya tujuh pertandingan bagus dan mendapat +3? Ini konyol,” tulis yang lain.

Tepat di belakang Mbappé dan Haaland, ada sembilan pemain lain yang juga mendapat rating 90. Mereka adalah Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois, dan Jude Bellingham.

Pemain Belanda terbaik di gim baru ini adalah Virgil van Dijk, dengan rating 88. FC27 akan dirilis pada 25 September.