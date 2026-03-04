EA SPORTS FC 26 & Pertumbuhan Luar Biasa Sepak Bola Wanita

Membawa sepak bola wanita ke dalam EAFC adalah satu hal, tetapi sejak pengenalan tersebut, apa yang Anda lihat dari para penggemar?

"Sepak bola wanita berkembang pesat... sungguh luar biasa melihat pertumbuhan itu dan tercermin dalam pengalaman yang kami alami. Kami melihat tingkat keterlibatan yang sangat tinggi, dan untuk berbicara tentang angka-angka spesifik, telah ada lebih dari 13 miliar pertandingan yang dimainkan dengan pemain wanita dalam starting XI tim Ultimate Team. Dan hal itu menunjukkan kepada saya bahwa platform kami memberikan kesempatan bagi penggemar untuk terlibat dan mengalami permainan sepak bola wanita."

Pemain wanita mana yang paling sering dipilih penggemar untuk dimainkan dalam tim mereka?

"Tentu saja, ada dua sisi dari hal ini; sisi popularitas, di mana, jelas karena dia salah satu pemain paling penting dan ikonik dalam sejarah olahraga ini, pemain seperti Mia Hamm sangat, sangat penting bagi komunitas kami.

"Namun, pemain-pemain yang biasa digunakan karena kemampuan mereka di lapangan, seperti [Alexia] Putellas atau [Aitana] Bonmatí, sangat dominan dalam hal seberapa sering mereka digunakan dalam permainan kami."

Karena ketiga klub yang diumumkan sebagai lisensi baru untuk EAFC 26 sudah ada di EAFC 25, apa arti kemitraan ini bagi para penggemar dan apa yang akan berubah dalam permainan?

"Pada tingkat tertinggi, keaslian sangat penting. Kami tahu bahwa 20.000 atlet, lebih dari 750 klub dan tim nasional, 120 stadion... hal-hal itu penting bagi penggemar kami. Dan komponen dalam permainan itu penting. Seperti yang Anda katakan, tim-tim tersebut sudah ada dalam permainan. Ini tentang kedalaman cerita yang dapat kami bagikan. Penggemar sangat terlibat dalam cerita para pemain ini, intrik dan minat yang ada untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi."

"Kami juga memiliki, melalui aplikasi EA Sports, melalui FC, melalui FC Mobile, berbagai cara untuk menceritakan kisah-kisah tersebut kepada platform penggemar sepak bola yang sangat terlibat. Jadi, sekali lagi, pertukaran dan nilai tersebut ada di kedua sisi. Kami mendapatkan nilai yang besar dari kemampuan untuk menceritakan kisah atlet luar biasa seperti Lauren James atau pemain favorit anak perempuan saya, Chloe Kelly.

"Kemampuan kami untuk menggali lebih dalam perjalanan mereka dan bagaimana kecintaan mereka terhadap permainan kami juga ada sangat penting. Namun, kemampuan penggemar kami untuk mengalami hal itu dan mendengarkan kisah-kisah tersebut juga sangat penting. Hal ini sangat, sangat terkait dengan cara kami memikirkan hal ini. Ini bukan hanya tentang permainan itu sendiri dan fitur-fiturnya. Ini tentang semua kisah dan bagaimana semuanya terhubung dalam sepak bola."

Getty Images

Apakah, misalnya, penambahan Chelsea FC Women berarti kita akan melihat Kingsmeadow di EAFC 26?

"Saya bisa menjelaskannya dengan lebih detail karena proses pemilihan stadion sangat menarik. Kami sering ditanya oleh penggemar tentang pemilihan stadion yang masuk ke dalam game. Ini adalah proses teknis yang sangat rumit dan membutuhkan investasi besar. Tanpa membahas secara spesifik tentang Kingsmeadow, mari kita luaskan pertanyaan ini ke cara kami melihat stadion karena investasi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkannya."

"Ini bukan sekadar menandatangani lisensi, meskipun kami sangat berharap hal itu bisa terjadi. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk itu, dan oleh karena itu, kami mendengarkan masukan dari para penggemar. Kami baru saja meluncurkan FC Feedback Hub. Ini merupakan bagian dari pengumuman FC26, dan saya sangat penasaran untuk melihat umpan balik yang akan kami terima terkait proses pemilihan stadion, serta melihat stadion mana yang mungkin lebih banyak diminta. Kami akan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan komunitas penggemar kami dalam pemilihan stadion yang akan dimasukkan ke dalam game."

Dengan edisi baru EAFC, datanglah perayaan baru. Apakah lisensi ini berarti kita akan melihat perayaan seperti yang dilakukan Chloe Kelly baru-baru ini dalam game?

"Mungkin. Saya pikir dia adalah harta nasional. Apa yang dia lakukan dalam meningkatkan profil sepak bola wanita, apa yang dia wakili, baik di dalam maupun di luar lapangan, dalam meningkatkan dan melampaui batas olahraga ini, sangat penting.

"Dalam hal perayaan, lagi-lagi, ini adalah hal yang sering ditanyakan dan sangat penting. Saya pikir jawaban singkatnya adalah: mungkin. Saya tidak tahu saat ini. Saya tidak ingin berkomitmen, tapi sangat mungkin. Ya."

Pemain wanita mana yang Anda harapkan untuk ditampilkan dalam Ultimate Team saat EAFC 26 diluncurkan?

"Alex Morgan adalah pilihan yang jelas berdasarkan apa yang baru saja saya bagikan. Bonmati, saya suka fleksibilitasnya, dia adalah pemain teknis yang sangat berbakat. Saya benar-benar berhati-hati di sini, tidak ingin mengungkapkan statistik atau peringkat pemain mereka, itu semua akan datang. Saya pikir ini asumsi yang wajar, sebagai pemenang Ballon d'Or berkali-kali, dia mungkin berada di peringkat atas kami. Mia Hamm adalah pemain yang sangat menyenangkan untuk dimainkan dalam game, jadi akan kurang bijak jika saya tidak memasukkannya. Putellas juga, dia adalah pilihan lain, dan demi Rosie dan Lily [anak-anak James] serta konsistensi wawancara ini, saya harus menyebutkan Chloe Kelly."

Dapatkan pengalaman lebih dekat dengan permainan melalui aplikasi EA SPORTS

AplikasiEA SPORTS adalah teman mobile terbaik, menghubungkan dunia sepak bola nyata dengan game favorit Anda. Unduh sekarang untuk mengakses umpan pribadi skor langsung, analisis ahli, dan hadiah eksklusif.

Mengapa mengunduh aplikasi ini?

Liputan Real-Time: Dapatkan skor langsung dan statistik dengan kecepatan kilat dari liga-liga terbesar di dunia.

Wawasan Premium: Akses jurnalisme ahli dan analisis taktis melalui integrasi The Athletic.

Permainan Interaktif: Uji pengetahuan Anda dengan trivia harian, jajak pendapat penggemar, dan prediksi pertandingan.

Hadiah Eksklusif: Buka konten dalam game unik dan hadiah EA SPORTS hanya dengan tetap aktif.

Visual Pertandingan 3D: Lihat aksi dari setiap sudut dengan teknologi "Virtual Play-by-Play" canggih.

Baca lebih lanjut tentang EA Sports FC 26