Pelatih kepala Timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, mengeluhkan kondisi kelelahan yang dialami para pemainnya, sebelum menjalani laga final turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaliji 27" melawan Uni Emirat Arab.

Timnas Arab Saudi mengalahkan Qatar lewat adu penalti, setelah bermain imbang tanpa gol di waktu normal dan babak tambahan dari pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Piala Teluk tersebut.

Donis mengatakan dalam pernyataan di konferensi pers seusai pertandingan, yang dikutip surat kabar "Al-Riyadhiah" Arab Saudi: "Saya ucapkan selamat kepada para pemain atas penampilan yang tinggi dan agresivitasnya, mereka memberikan yang terbaik dalam laga sulit menghadapi lawan yang berpengalaman dan bermain dengan pertahanan yang istimewa."

Ia menambahkan: "Turnamen ini terbilang singkat dan kelelahan berpengaruh, dan kami layak menang setelah penampilan yang istimewa,

kami menghadapi masalah kelelahan pemain selama pertandingan, tetapi saya senang dengan apa yang terjadi, para pemain akan menampilkan final yang istimewa, dan itulah yang kami nantikan dari mereka."

Timnas Arab Saudi akan bertemu Uni Emirat Arab, pada hari Selasa mendatang, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam pertandingan final turnamen Piala Teluk tersebut.

Terkait pertandingan itu, pelatih asal Yunani tersebut mengatakan: "Kami harus menyikapi setiap pertandingan satu per satu, dan berusaha pulih dengan baik, serta menerapkan strategi terbaik dalam pertandingan."

Ia menjelaskan: "Kami memiliki strategi khusus dalam laga hari ini, dan kami harus bermain dengan cara yang berbeda di awal, dan di babak kedua kami melakukan beberapa pergantian."

Ia menguraikan lebih lanjut: "Kami harus bermain dengan cara yang berbeda, dan berusaha menciptakan gol, dan saya rasa kami tidak mengambil keputusan yang tepat dalam pertandingan, bermain dengan cara bertahan menyulitkan keadaan kami."

Ia melanjutkan: "Kami harus fokus pada langkah terakhir dan fokus pada diri kami sendiri, dan kami membutuhkan dukungan suporter, setelah pertandingan berakhir saya meminta para pemain untuk berterima kasih dan memberi selamat kepada suporter, yang memiliki pengaruh bagi kami dalam pertandingan, dan saya juga katakan kepada mereka bahwa kami mampu meraih kemenangan."

Ia menambahkan: "Saya tidak ingin membicarakan keputusan wasit, wasit tidak melihat hal yang saya lihat, dan saya tidak ingin membahas hal ini, kami menghormati keputusan-keputusannya dan semua yang dilakukannya."

Ia menutup: "Kami bermain 5 pertandingan tanpa kebobolan gol adalah hal yang istimewa (Arab Saudi hanya bermain 4 pertandingan di turnamen ini), dan ini berkat penampilan, keterampilan, dan kemampuan para pemain, tetapi kami melakukan kesalahan dengan membiarkan lawan menciptakan peluang, dan selangkah demi selangkah kami akan membangun identitas kami sendiri."