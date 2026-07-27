Wydad hampir mengumumkan dua transfer penting selama periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dalam langkah yang bertujuan mengembalikan elemen-elemen yang memiliki pengalaman besar di dalam tim, sebagai bagian dari proyek membangun ulang skuad demi persiapan musim baru.

Situs "Le Site Info Sport" Maroko menyebutkan bahwa manajemen Wydad telah mencapai kesepakatan final dengan Yahya Jabrane dan Ayman El Hassouni, sebagai persiapan untuk mengembalikan keduanya ke skuad tim selama bursa transfer musim panas yang sedang berjalan.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa seluruh rincian kesepakatan antara kedua belah pihak telah dituntaskan, dan tinggal menunggu pengumuman resmi kedua transfer itu.

Sumber yang sama menunjukkan bahwa presiden klub, Brahim El Assri, dengan koordinasi bersama koordinator olahraga Salaheddine Saidi, mengambil keputusan untuk mengembalikan para pemain ke skuad Wydad, sebagai bagian dari rencana yang bertujuan membangun ulang tim dan mengembalikan karakter kompetitifnya.

Arah kebijakan ini hadir mengingat posisi yang dimiliki Jabrane dan El Hassouni, setelah keduanya menjadi salah satu elemen paling menonjol dari generasi emas yang membawa Wydad meraih berbagai pencapaian di bawah kepemimpinan pelatih Walid Regragui.

Brahim El Assri berhasil mencapai kesepakatan dengan dua pemain, Yahya Jabrane dan Ayman El Hassouni, untuk kembali ke skuad tim dalam dua transfer bebas, berdasarkan kontrak yang berdurasi satu musim, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa kedua pemain menunjukkan kesiapan penuh mereka untuk memimpin fase baru di dalam Wydad, serta berkontribusi mengembalikan tim ke garis depan persaingan, setelah musim mengecewakan yang diakhiri "Sang Merah" di peringkat kelima, dalam salah satu hasil terburuknya selama tahun-tahun terakhir.

Wydad dijadwalkan akan mengumumkan secara resmi kembalinya Yahya Jabrane dan Ayman El Hassouni dalam beberapa hari mendatang, yaitu dalam dua transfer bebas, setelah berakhirnya keterikatan masing-masing pemain dengan klub sebelumnya, sehingga kedua pemain memulai babak baru dengan seragam tim merah tersebut.