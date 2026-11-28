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City Football Group? BlueCo? Red Bull? Model kepemilikan multiklub dalam sepak bola tidak lagi terbatas pada grup-grup internasional besar. Estrella Football Group, grup yang beroperasi secara internasional dan telah mengakuisisi Pro Patria untuk bergabung dengan Cascais dan Carvoeiro United di Portugal, menawarkan pendekatan berbeda: model horizontal yang menempatkan klub-klub dalam grup pada posisi setara untuk berbagi keahlian, teknologi, dan talenta.

Gagasan yang dibawa grup ini ke Italia serta rencana di balik pembelian Pro Patria dijelaskan secara eksklusif kepada Calciomercato oleh David Dwinger, salah satu pendiri dan presiden Estrella Football Group. Pemain muda, talenta, teknologi, infrastruktur, dan terutama ambisi menjadi kunci investasi ini, dengan hasil di lapangan harus menjadi buah dari proses yang terstruktur.

Bisakah Anda menceritakan perjalanan Anda di dunia olahraga dan bagaimana Estrella Football Group berdiri? Apa gagasan awal proyek ini dan grup sepak bola seperti apa yang ingin Anda bangun?

"Saya tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan olahraga: banyak anggota keluarga saya pernah menjadi atlet, beberapa di antaranya atlet Olimpiade, dan anak-anak saya juga bermain sepak bola. Secara pribadi, saya sangat tertarik pada talenta dalam segala bentuknya. Saya menyukai orang-orang berbakat dan senang berada di sekitar mereka karena saya pikir mereka bisa menciptakan nilai. Contohnya, saya senang bekerja bersama orang seperti Cecilia Vagnoni, pemain hoki terbaik di dunia yang kini bekerja bersama kami."

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Apa yang meyakinkan Anda untuk berinvestasi di Pro Patria? Apa yang Anda lihat dari klub ini?



"Kami telah menganalisis begitu banyak klub dan terus mencari klub lain. Kami ingin memperluas portofolio secara signifikan. Kami memiliki perangkat dengan 50 kriteria penilaian: wilayah geografis, peluang pertumbuhan, sejarah, dan banyak aspek lainnya. Pro Patria memiliki sejarah penting serta orang-orang seperti rekan kami Luca Bassi dan Walter Sabatini, yang bisa membantu kami berkembang dari sisi olahraga.



Kami melihat potensi bagus yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang penting. Kami merasa bahwa setelah musim yang sulit, itulah saat yang tepat untuk turun tangan dan berinvestasi."

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Lalu, apa impian Anda untuk klub ini dan apa prioritas utama Anda dalam mengembangkannya?



"Tujuan kami, atau lebih tepatnya impian kami, tentu saja berharap bisa kembali ke Serie A dan, siapa tahu, mungkin bersaing dengan Milan dan Juventus (tertawa, red.). Saat ini, promosi ke Serie C adalah prioritas, tetapi itu tidak boleh dipandang sebagai tujuan itu sendiri: promosi harus menjadi hasil dari pekerjaan kami.



Namun, kami jelas harus realistis dan berkelanjutan. Kami harus memastikan klub-klub kami tidak menghadapi masalah dan melangkah dengan sangat cermat. Kami harus membangun merek dan membawa suporter kembali ke stadion. Membuat mereka jatuh cinta itu mudah, tetapi kami harus mampu menjaga mereka tetap dekat ketika keadaan tidak berjalan baik."



Saat ini Estrella memiliki klub di Italia dan luar negeri, termasuk Pro Patria, Cascais, dan Carvoeiro. Ketika mengakuisisi klub, apakah Anda juga mencari karakteristik dan peluang khusus bagi pemain muda?



"Saya seorang ayah, jadi saya sangat tertarik pada sepak bola usia muda. Saya percaya itu jalan yang paling berkelanjutan. Sejak tahun lalu, setelah degradasi, banyak pemain pergi. Ambisi kami adalah membawa sebanyak mungkin pemain muda ke dalam tim.



Kami harus memiliki hubungan yang sangat erat antara tim utama dan pembinaan pemain muda. Kami perlu bekerja untuk memperkecil kesenjangan antara tim U-19 dan tim utama. Tujuannya adalah mencapai tingkat keberhasilan promosi pemain setinggi mungkin.



Tentu saja kami harus ambisius dan menarik talenta muda. Kami harus mampu menawarkan kontrak kepada mereka secepat mungkin agar mereka tidak mencari peluang di tempat lain. Misi kami adalah menemukan cara untuk mempertahankan para talenta di sini dan membantu mereka mengambil langkah berikutnya."

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Model kepemilikan multiklub kerap dikaitkan dengan grup internasional besar dan sepak bola level tertinggi, seperti City Football Group, BlueCo, atau Red Bull. Bagaimana pendekatan ini bisa berjalan di divisi bawah, yang sumber daya finansial, infrastruktur, dan tingkat eksposurnya sangat berbeda?

"Sejujurnya, kami sangat memperhatikan apa yang terjadi di luar lapangan, bahkan sebelum apa yang terjadi di dalam lapangan. Prioritas kami adalah mendapatkan eksposur. Karena itu, kami berupaya meraihnya tidak hanya lewat hasil pertandingan, tetapi juga melalui wawancara seperti ini, media sosial...



Saya terkesan dengan tingkat eksposur yang sudah bisa diperoleh sepak bola amatir Italia.



Tujuan kami adalah berkembang di media sosial, meningkatkan eksposur, menciptakan dampak, dan menambah pendapatan komersial. Kami ingin memiliki lebih banyak suporter, menarik talenta, dan mampu bersaing bahkan dengan klub-klub di negara lain, seperti Inggris Raya, Austria, dan Belanda."

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Bagaimana pandangan Anda tentang sepak bola Italia saat ini? Italia memiliki tradisi besar dan banyak talenta, tetapi juga menghadapi berbagai masalah struktural. Lalu, bagaimana posisi grup Anda dalam persaingan Malagò-Galliani?

"Pasti ada hal-hal di Italia yang telah berubah dibandingkan masa lalu, dan ini melampaui apa pun yang akan terjadi di Federasi. Bagi saya, persoalannya tidak bisa hanya soal bakat individu: jelas ada sesuatu yang tidak lagi berjalan seperti sebelumnya dan perlu ada langkah maju berikutnya.



Risiko harus diambil, tetapi saya percaya jalannya adalah melalui pemain muda. Banyak pemain muda memilih bermain di luar negeri. Pertanyaan yang harus diajukan Italia adalah: mengapa talenta-talenta kami memutuskan pergi? Ada begitu banyak klub bagus di Italia, termasuk di Serie B. Saya tidak percaya negara Anda sudah kehabisan talenta. Justru saya pikir talenta-talenta itu hilang di tengah jalan."

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Masih soal pemain muda, seberapa sulit mengembangkan pesepakbola di lingkungan nonprofesional atau semiprofesional? Dan bagaimana Anda bersaing dengan akademi klub-klub besar?

"Mungkin bukan hari ini, tetapi bersaing dengan pembinaan pemain muda klub-klub papan atas adalah jalan yang ingin kami tempuh. Ada banyak pemain muda yang bisa berkembang di sini dan mungkin mencapai level tinggi. Kami membutuhkan ambisi untuk itu.



Saya ingin orang-orang berkata: "Anak saya harus pergi ke sana karena di sanalah ia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pesepakbola profesional." Jika kami berhasil membangun lingkungan seperti itu, kami akan mencapai hasil yang penting.



Jika Anda benar-benar berkomitmen mengembangkan pemain muda dan mampu menjelaskan proyek ini dengan baik kepada mereka, orang-orang akan memahami bahwa ini adalah jalan terbaik. Saya yakin tidak ada klub lain yang akan melakukan apa yang ingin kami lakukan."

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Di Italia, tim kedua klub-klub besar telah diperkenalkan di Serie C, sementara proyek seperti Milan Futuro juga telah mencapai Serie D. Bagaimana Anda menilai model ini?

"Sejujurnya, itu bergantung pada tempatnya. Bersama klub pertama kami, Cascais, kami memilih untuk membentuk dan mempertahankan tim kedua secara permanen. Jika tim itu kemudian harus bermain di divisi yang lebih rendah berdasarkan hasil di lapangan, itu bukan masalah. Model ini 100% tepat. Fakta bahwa Milan Futuro bisa berada di Serie D hanyalah sebuah anomali.



Saya ulangi, kita semua harus berusaha mempertahankan talenta dalam sistem kita. Kita juga tidak boleh memandang pemain muda hanya dari sisi komersial. Karena itu, tim kedua bisa menjadi pilihan yang baik. Kami harus menemukan pemain-pemain terbaik berusia 16 dan 17 tahun serta menciptakan nilai bagi mereka."

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Pemanduan dan perekrutan pemain merupakan bagian penting dari filosofi Estrella, termasuk melalui ClubOS. Bisakah Anda menjelaskan cara kerja sistem ini?

"Ini perangkat lunak yang seharusnya digunakan semua klub, bukan hanya untuk urusan olahraga, melainkan juga keuangan, sponsor, dan aspek pengelolaan lainnya. Kami memasukkan semua data itu ke dalam sebuah sistem, lalu menghasilkan model yang membantu dan memberi kami rekomendasi.



Kami selalu mencari apa yang disebut "Butterfly Effect": sistem ini memungkinkan pengguna mengambil keputusan satu per satu dan memahami bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi masa depan. Misalnya, saya mungkin membutuhkan seorang bek karena kami terlalu banyak kebobolan. Namun, jika saya melakukan investasi itu, saya mungkin kehilangan pemain berusia 19 tahun yang sedang saya tunggu perkembangannya. Ada banyak data dalam sepak bola yang tidak ditafsirkan. Dengan perangkat kami, kami membuat simulasi masa depan."

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Dalam lima tahun ke depan, Anda ingin melihat Estrella Football Group dan Pro Patria berada di posisi seperti apa?

"Itu pertanyaan yang menjebak (tertawa, red.). Dari sisi olahraga, saya pikir targetnya bisa mencapai Serie B dengan cepat. Namun, saya tegaskan lagi bahwa itu harus menjadi hasil dari sebuah proses. Saya juga tidak keberatan jika kami bisa secara konsisten berada di Serie C, asalkan kami yakin telah mengorbitkan banyak pemain muda ke tim utama dan menjadi rujukan pembinaan pemain muda di seluruh wilayah."