Hamad Al-Muntashari, direktur tim Al-Ittihad, mengejutkan para pendukung Al-Ameed dengan pernyataan-pernyataan berani usai kemenangan atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam dalam ajang pekan ketujuh Liga Roshn Saudi, seraya menegaskan bahwa ambisi tim tidak berhenti pada persaingan meraih gelar, dan bahwa para pendukung klub layak mendapatkan lebih dari apa yang bisa diraih di dalam lapangan.

Al-Muntashari menegaskan bahwa Al-Ittihad memiliki sekelompok pemain istimewa di samping staf teknis yang mampu memimpin tim, seraya menekankan bahwa kondisi kebersamaan di dalam klub merupakan salah satu penyebab terpenting dari hasil-hasil positif yang diraih Al-Ameed pada periode saat ini.

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Direktur tim Al-Ittihad berkata: "Kami memiliki kelompok yang baik dan pelatih yang istimewa, kompak dan pekerja keras, para pendukung kami ada di belakang kami dan kami akan berjuang demi mereka," seraya menunjukkan bahwa para pemain dan staf teknis merasakan besarnya tanggung jawab yang mereka pikul, terutama di tengah dukungan besar yang diterima tim dari tribun.

Meski Al-Ittihad mencapai puncak klasemen Liga Roshn setelah kemenangan atas Al-Faisaly, Al-Muntashari menolak berbicara tentang fokus pada posisi pertama pada tahap ini, seraya menegaskan bahwa musim masih berada di awalnya, dan bahwa tim menghadapi setiap pertandingan satu per satu tanpa terganggu oleh klasemen saat ini.

Ia menjelaskan: "Kami tidak memikirkan puncak klasemen, dan kami masih di awal liga," dalam sebuah pesan yang menegaskan keinginan jajaran manajemen untuk menjauhkan para pemain dari tekanan dan berfokus pada kelanjutan kerja, alih-alih memandang puncak klasemen sementara sebagai tujuan akhir musim.

Namun kejutan terbesar datang ketika Al-Muntashari berbicara tentang ambisi Al-Ittihad terhadap para pendukungnya, dengan berkata: "Seandainya kami meraih Liga Champions Elite Asia dan liga sekalipun, kami tidak akan memenuhi hak para pendukung," dalam sebuah pernyataan yang mencerminkan besarnya penghargaan yang dimiliki klub terhadap para pendukungnya, dan sekaligus menegaskan bahwa batas ambisi di dalam Al-Ameed telah menjadi sangat tinggi.

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Al-Muntashari menutup pembicaraannya dengan pesan yang mengusung nama klub dan maknanya, dengan berkata: "Atas nama Al-Ittihad, bersatu," seraya menegaskan bahwa kondisi kesatuan dan kebersamaan di dalam tim merupakan senjata penting bagi Al-Ameed pada tahap mendatang, setelah berhasil meraih kemenangan atas Al-Faisaly dan melanjutkan hasil-hasil positifnya.

Pernyataan Al-Muntashari memberikan para pendukung Al-Ittihad dosis optimisme baru, terutama karena pembicaraan tentang liga dan Liga Champions Elite Asia datang dari dalam tim itu sendiri, di saat Al-Ameed berupaya memaksimalkan awal yang kuat dan melanjutkan perjuangan di semua lini, dengan penegasan bahwa tujuan terbesar tetaplah membahagiakan para pendukung klub yang berdiri di belakang tim.