Dwigol pertama seorang kiper! Putra seorang legenda menorehkan sejarah di Belanda

Putra legenda sepak bola Belanda Ronald Koeman mengungkapkan setelah hasil imbang 2-2 Telstar melawan SC Cambuur-Leeuwarden bahwa ia adalah algojo penalti nomor 1 timnya.

Klub Koeman sudah tampak seperti calon pecundang pasti setelah harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit sejak menit ke-22 akibat kartu merah dan kebobolan dua gol dalam 15 menit setelah jeda.

Namun kemudian Koeman datang: ia mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-63, lalu maju untuk peluang gol penyeimbang di penghujung injury time. Upaya para pemain lawan untuk mengganggunya gagal ia hadapi dengan tenang.

"Kalian tahu sendiri bagaimana itu berjalan. Mereka mulai bicara denganmu," kata Koeman Junior, merujuk pada kiper Cambuur Thijs Jansen dan Sami Bouhoudane. "Tapi kalian tidak akan membuatku goyah, Bung. Anda hanya perlu mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri dan fokus. Sebelumnya kami tidak akan puas dengan satu poin, tetapi di sini kami memang harus menerimanya."

Pada menit ke-11 (!) injury time, sang kiper mencetak gol penyeimbang.

Koeman juga mencetak gol pada musim lalu

Itu bukan satu-satunya golnya di Eredivisie. Pada musim lalu pun ia sudah menunjukkan mental yang kuat ketika membawa Telstar menang atas FC Volendam pada pekan terakhir lewat gol menit ke-89, yang sekaligus memastikan mereka tetap bertahan di liga.

Saat ditanya apakah ia memang secara resmi menjadi opsi pertama untuk tendangan penalti di Telstar, Koeman menjawab dengan percaya diri: "Kalian sudah melihatnya, bukan? Saya bisa menendang penalti dengan baik dan saya percaya diri soal itu. Saya tidak punya keraguan. Dua kali ke sudut yang sama, ya. Mungkin saya harus mengubah itu."

Setelah empat pertandingan, klub asal IJmuiden di Holland Utara itu mengoleksi empat poin dan berada di posisi ke-12. Bagi lawan mereka, Cambuur-Leeuwarden, hasil 2-2 itu menjadi poin pertama musim ini.



