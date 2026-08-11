Semua mengarah pada Dusan Vlahovic yang akan melanjutkan kariernya di Super Lig Turki. Fabrizio Romano termasuk yang melaporkan bahwa penyerang Serbia yang berstatus bebas transfer itu telah mencapai kesepakatan personal dengan Besiktas.

Direktur teknik Besiktas, Eduard Graf, terbang ke Beograd untuk meyakinkan Vlahovic dan berhasil dalam misinya. Striker 26 tahun itu telah memberi lampu hijau untuk kontrak tiga tahun di Tüpras Stadyumu.

Tes medis juga sudah dijadwalkan dan seharusnya berlangsung pada Kamis. Pada Rabu siang, sesuai perkiraan, Vlahovic akan tiba di Istanbul dan disambut ribuan suporter yang pasti akan sangat antusias.

Menurut media Italia, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, memainkan peran krusial dalam meyakinkan Vlahovic. Italiano dan Vlahovic sebelumnya memang bekerja sama dengan sangat sukses di Fiorentina.

Pada musim 2021/22, Vlahovic mencetak tidak kurang dari 29 gol untuk La Viola, dengan 24 di antaranya lahir di Serie A. Hal itu meyakinkan Juventus untuk menggelontorkan 70 juta euro, di luar bonus, setelah musim tersebut.

Label harga selangit itu tak pernah benar-benar bisa dibayar lunas Vlahovic di Turin. Meski Vlahovic secara reguler menunjukkan kelasnya, kritik juga banyak terdengar selama bertahun-tahun.

Secara total, Vlahovic memainkan 168 pertandingan untuk Juventus dan menorehkan 68 gol serta 16 assist. Pada 30 Juni lalu, kontraknya di Turin berakhir. Kabarnya, ia akan menerima delapan juta euro per tahun, di luar bonus.