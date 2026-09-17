Dusan Tadic sangat jujur: "Mereka sangat sering menelepon saya untuk kembali"

Dusan Tadic memang akan kembali ke tim nasional Serbia. Hal itu dikonfirmasi sang penyerang pada Kamis malam dalam perbincangan dengan Noa Vahle.

Usai kekalahan telak NEC saat bertandang ke markas Juventus (0-5), Vahle bertanya kepada Tadic apakah rumor soal kembalinya dia ke timnas Serbia benar.

Penyerang sayap itu awalnya ragu untuk menjawab, tetapi pada akhirnya tetap angkat bicara. “Ya, saya akan kembali ke tim nasional,” tegasnya.

Tadic melanjutkan: “Saya sempat menjalani periode yang sulit di sana dan ketika saya pergi ke Uni Emirat Arab, jaraknya juga terlalu jauh bagi saya untuk terus bolak-balik setiap saat.”

“Sekarang saya bermain lagi di Eropa dan mereka sudah sangat sering menelepon saya apakah saya ingin kembali. Saya memang menginginkannya. Selalu merupakan sebuah kehormatan untuk bermain bagi negara Anda,” tutup mantan pemain, antara lain, FC Twente dan Ajax itu.

Tadic sudah mencatatkan 111 penampilan internasional untuk tim nasional Serbia. Ia mencetak 23 gol dalam jumlah itu. Minggu depan, tepatnya pada hari Minggu, ia akan menghadapi Belanda bersama negaranya di Nations League.