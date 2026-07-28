Dusan Tadic mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan Jordi Cruijff mengenai kemungkinan kembali ke Ajax. Meski pembicaraan dengan direktur teknik itu berjalan positif, pemain asal Serbia tersebut pada akhirnya memilih petualangan bersama NEC.

Di lapangan latihan di Nijmegen, Tadic berbicara dengan media yang hadir. Meski sempat berdiskusi dengan Ajax, ia langsung menegaskan bahwa kepulangan ke Amsterdam sebagai pemain bukanlah sebuah opsi.

"Saya sudah berbicara dengan Jordi. Itu percakapan yang sangat baik, tetapi kami lebih banyak membahas karier kepelatihan. Dia memberi saya tawaran untuk itu, tetapi saya masih ingin bermain", ujar pemain NEC berusia 37 tahun itu.

Menjelang duel Liga Konferensi UEFA antara Vojvodina dan Ajax (1-4), Tadic berbicara dengan Cruijff. "Saya menilainya sebagai sosok yang baik dan saya pikir dia bisa meraih hal-hal besar bersama Ajax."

"Dia punya mentalitas pemenang dan itu dibutuhkan di Ajax. Saya berharap dia bisa memenangkan trofi", lanjut Tadic mengenai direktur teknik tersebut.

Pemain asal Serbia itu juga menjelaskan pilihannya bergabung dengan NEC. "Karena proyeknya, pelatihnya, stafnya, dan direksinya. Saya pikir cara klub ini bekerja sangat menarik bagi saya."

Selain itu, Tadic juga sangat menyukai rencana dan cara kerja Dick Schreuder. "Ide-idenya dan cara bermainnya juga bagus." Sang penyerang juga puas dengan intensitas dalam sesi latihan pertamanya.

Sebelumnya diketahui bahwa NEC sedang menjajaki kemungkinan untuk membawa Tadic ke Nijmegen. Tak lama kemudian, Al-Nasr sempat tampak akan mendapatkan penyerang asal Serbia itu, tetapi pada Minggu menjadi jelas bahwa pemain berusia 37 tahun tersebut melanjutkan kariernya bersama NEC. Tadic senang bisa kembali ke Belanda.