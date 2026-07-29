Dusan Tadic menanggapi dengan sangat acuh tak acuh pertanyaan tentang Tjaronn Chery dan nomor punggung 10

Dusan Tadic memilih bungkam saat ditanya soal nomor punggungnya. Pemain Serbia itu akan bermain di NEC dengan nomor sepuluh, nomor yang musim lalu menjadi milik Tjaronn Chery.

Dalam sesi latihan NEC, Rabu, Tadic ditanya oleh para reporter dari antara lain Voetbal International soal nomor punggungnya.

“Saya selalu bermain dengan nomor sepuluh. Itu nomor yang bagus. Itu saja, tahu kan,” kata Tadic. Setelah itu, mantan pemain Ajax dan FC Twente itu ditanya apakah ia sudah berbicara dengan Chery sebelum mengambil alih nomor tersebut.

“Oh ya. Saya sebenarnya selalu bermain dengan nomor sepuluh. Di hampir semua klub yang pernah saya bela,” lanjut Tadic dengan nada acuh tak acuh. “Itu memang sebuah kesepakatan, ya.”

Tadic pindah dari Uni Emirat Arab ke NEC pada Minggu. Ia menandatangani kontrak di Goffertstadion hingga pertengahan 2028.