Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Durasi absen mengejutkan untuk Es-Sebiari, dan keraguan menyelimuti Oulisi

I. Saibari
M. Olise
S. Gnabry
J. Urbig
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Champions League
Niger vs Morocco
Niger
Morocco
Africa Cup of Nations Qualification
Morocco vs Niger
Maroko
Prancis
Jerman
Spanyol
Niger

Bintang asal Maroko itu mengalami cedera dalam duel bola dengan kiper Dortmund

Harian Jerman "Bild" mengungkap pada Minggu hari ini perkembangan terbaru soal badai cedera yang menerpa skuad Bayern Munich, menjelang laga melawan Atletico Madrid yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang di Stadion "Riyadh Air Metropolitano", dalam matchday keempat Liga Champions Eropa.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Ismael Saibari telah menjalani operasi pergelangan kaki, dan akan absen selama tidak kurang dari 3 bulan, sementara Serge Gnabry mengalami cedera hamstring yang membuatnya menepi dari lapangan selama 4 hingga 6 pekan.

Baca juga

Hanya Cristiano yang Mengunggulinya: Raphinha Samai Rekor Bersejarah Messi

Video: Saibari Tinggalkan Allianz Arena dengan Dua Kruk, Kabar Buruk bagi Suporter Bayern Munich

Terkait Michael Olise, diagnosis akurat atas cederanya masih belum tersedia hingga kini, sehingga keikutsertaannya menghadapi Atletico Madrid menjadi tanda tanya.

Sementara itu, kiper Jonas Urbig tampak dalam kondisi pusing usai pertandingan kemarin, setelah mengalami benturan keras di kepala, dan Bayern Munich terus memantau kondisinya dari dekat sebelum mengambil keputusan mengenai kemungkinan keikutsertaannya dalam laga melawan Los Rojiblancos.

Keempat pemain tim Bavaria itu mengalami cedera dalam pertandingan kemarin, Sabtu, yang berakhir imbang melawan Borussia Dortmund (2-2) di Stadion Allianz Arena, Munich, dalam ajang matchday kedelapan Bundesliga.

Laga melawan Atletico yang dinantikan ini memiliki arti penting besar bagi Bayern Munich, yang bermain imbang dalam dua matchday terakhir Liga Champions Eropa: (3-3) melawan Viking asal Norwegia, dan (2-2) menghadapi Arsenal dari Inggris.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google