Harian Jerman "Bild" mengungkap pada Minggu hari ini perkembangan terbaru soal badai cedera yang menerpa skuad Bayern Munich, menjelang laga melawan Atletico Madrid yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang di Stadion "Riyadh Air Metropolitano", dalam matchday keempat Liga Champions Eropa.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Ismael Saibari telah menjalani operasi pergelangan kaki, dan akan absen selama tidak kurang dari 3 bulan, sementara Serge Gnabry mengalami cedera hamstring yang membuatnya menepi dari lapangan selama 4 hingga 6 pekan.

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Terkait Michael Olise, diagnosis akurat atas cederanya masih belum tersedia hingga kini, sehingga keikutsertaannya menghadapi Atletico Madrid menjadi tanda tanya.

Sementara itu, kiper Jonas Urbig tampak dalam kondisi pusing usai pertandingan kemarin, setelah mengalami benturan keras di kepala, dan Bayern Munich terus memantau kondisinya dari dekat sebelum mengambil keputusan mengenai kemungkinan keikutsertaannya dalam laga melawan Los Rojiblancos.

Keempat pemain tim Bavaria itu mengalami cedera dalam pertandingan kemarin, Sabtu, yang berakhir imbang melawan Borussia Dortmund (2-2) di Stadion Allianz Arena, Munich, dalam ajang matchday kedelapan Bundesliga.

Laga melawan Atletico yang dinantikan ini memiliki arti penting besar bagi Bayern Munich, yang bermain imbang dalam dua matchday terakhir Liga Champions Eropa: (3-3) melawan Viking asal Norwegia, dan (2-2) menghadapi Arsenal dari Inggris.