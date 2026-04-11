Duo Bayern Munich menantang Real Madrid: Tak ada yang bisa merasa nyaman di Allianz Arena

Duo Bayern Munich, Jamal Musiala dan Leon Goretzka, menyatakan keyakinan penuh mereka terhadap kemampuan tim untuk memastikan tiket lolos dan memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dalam laga melawan Real Madrid yang akan digelar Rabu mendatang, pada leg kedua perempat final Liga Champions.

Raksasa Bavaria itu kembali dengan kemenangan berharga (2-1) dari kandang Real Madrid, Selasa lalu, pada leg pertama perempat final.

Setelah kemenangan telak Bayern atas St. Pauli (5-0) pada Sabtu ini dalam laga Bundesliga, Musiala menjawab pertanyaan mengenai prediksinya untuk El Clásico Eropa: "Mentalitas kita harus selalu positif... Jadi ya, kita akan melakukannya (lolos)."

Baca juga

Carragher: Maroko akan mengungguli Brasil... dan akan tersingkir dari Piala Dunia oleh tim ini

Saluran Real Madrid soal intervensi berdarah: La Liga curang

Presiden Meksiko mengungkap sikap akhir FIFA terkait siaran pertandingan Iran

Sementara itu, Goretzka berbicara tentang pengaruh Allianz Arena: "Kami bermain di kandang sendiri, dan di sana kami merasa sangat nyaman, dan biasanya lawan tidak merasakan kenyamanan yang sama, tapi ini tetap menjadi pertandingan yang sangat sulit.. Kami telah menciptakan situasi yang baik melalui leg pertama, tapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan".

Dan mengenai apakah ia berharap mendapat tempat di starting line-up, setelah penampilannya di pertandingan hari ini, pemain internasional Jerman itu menjawab dengan jujur: "Ya, tentu saja saya selalu memiliki ambisi untuk bermain sebagai starter, tapi kita juga harus jujur.. Saya pikir Pavlo (Alexander Pavlovic) sedikit beristirahat hari ini, dan dia akan siap dalam seminggu ini."

Dia menyimpulkan: "Saya sangat yakin—seperti setiap pemain di tim kami—bahwa setiap orang harus menjalankan perannya.. Mungkin itu hanya setengah jam di akhir pertandingan, atau bahkan di babak tambahan.. Dan kami semua akan siap pada hari itu (melawan Real Madrid)."