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Jurnalis Spanyol Josep Pedrerol mengungkap nominal minimal yang akan diminta Real Madrid untuk melepas Vinicius Junior, jika klub memutuskan membuka pintu bagi kepergiannya pada bursa transfer mendatang, di tengah ketertarikan Arsenal yang terus berlanjut untuk mendapatkan jasa bintang asal Brasil tersebut.

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Presenter acara "El Chiringuito" itu menjelaskan bahwa Los Blancos sudah menetapkan batas finansial untuk setiap negosiasi yang mungkin terjadi, meski saat ini klub tidak berencana menjual salah satu bintang terbaiknya. Ia menambahkan bahwa sikap sang pemain sendiri akan menjadi faktor penentu masa depan transfer ini.

"Saya rasa tawaran Arsenal tidak akan datang pada Desember," ujar Pedrerol di awal pembicaraannya. Ia menambahkan bahwa klub Inggris itu mungkin harus melepas sejumlah pemain Spanyolnya, seperti Martín Zubimendi dan Mikel Merino, demi "menyeimbangkan batas gaji" di dalam tim.

Jurnalis Spanyol itu menegaskan bahwa minat Arsenal untuk merekrut Vinicius masih ada, tetapi terwujudnya transfer ini pertama-tama bergantung pada keinginan sang pemain untuk meninggalkan Real Madrid, lalu pada nilai yang akan diminta klub Spanyol tersebut untuk melepasnya. "Arsenal masih ada dalam gambaran. Persoalannya adalah apakah Vinicius ingin pergi, dan berapa harga yang akan dipatok Real Madrid untuk menjual pemain itu," katanya.

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Ketika ditanya soal nilai yang mungkin diminta Los Blancos, ia menjawab: "Ada batas minimal. Batas minimalnya akan lebih dari 150 juta euro. Vinicius tidak akan dijual kurang dari 150 juta euro. Itu mustahil. Real Madrid tidak akan menjualnya dengan harga di bawah itu. Mustahil," seperti dikutip dari El Desmarque.

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Di saat yang sama, Pedrerol menjelaskan bahwa hal ini tidak berarti Real Madrid menawarkan Vinicius untuk dijual. Ia menegaskan bahwa pembicaraan soal kepergiannya tetap bergantung pada pernyataan sang pemain bahwa ia ingin menjalani pengalaman baru, sebelum menyinggung situasi sejumlah nama di dalam tim: "Real Madrid tidak menawarkannya untuk dijual, tetapi jika Vinicius bilang ingin pergi, maka tidak ada tempat baginya di tim, Endrick, Rodrygo, dan Dour Diomande..."

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Presenter "El Chiringuito" itu kembali menegaskan sikap klub ibu kota Spanyol tersebut dalam persoalan ini: "Real Madrid tidak menjual Vinicius, tetapi jika sampai menjualnya, dan Arsenal masih ada dalam gambaran, mereka tidak akan melepasnya kurang dari 150 juta euro. Itulah batas minimalnya, benar-benar batas minimal."

Arsenal sebelumnya sangat berambisi merekrut Vinicius pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi pemain asal Brasil itu memutuskan memperpanjang kontrak bersama Real Madrid dan menandatangani kesepakatan hingga 2032.

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Vinicius Junior kini siap kembali tampil untuk Real Madrid mulai laga kontra Celta Vigo berikutnya di La Liga, setelah masa skorsingnya selama empat pertandingan berakhir. Sementara itu, dilema terbesar bagi pelatih José Mourinho adalah bagaimana mengintegrasikannya kembali ke dalam tim, terutama setelah performa dan hasil tim membaik selama ia absen.

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