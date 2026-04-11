Duo Al-Hilal Mengguncang Inzaghi Jelang Pertandingan Penentu Melawan Al-Sadd

Al-Hilal Saudi Arabia mendapat pukulan telak menjelang laga yang dinanti melawan Al-Sadd Qatar, yang dijadwalkan berlangsung lusa, Senin, dalam rangkaian babak 16 besar Liga Champions Asia.

Kejutan ganda ini datang di tengah skuad Al-Hilal, pada waktu yang sangat sensitif, sehingga menempatkan staf pelatih dalam posisi sulit menjelang salah satu pertandingan terpenting musim ini, yang membutuhkan kesiapan penuh dan konsentrasi tinggi dari semua pemain.

Menurut pernyataan medis resmi yang dirilis Al-Hilal melalui akunnya di platform "X", Malcom telah menjalani pemeriksaan sinar-X yang menunjukkan bahwa ia mengalami cedera tingkat pertama pada otot paha belakang.

Di sisi lain, Mohamed Kano menderita memar pada otot paha belakang, cedera yang lebih ringan dibandingkan dengan Malcom, namun absennya keduanya dari laga melawan Al Sadd sudah dipastikan, yang merupakan pukulan telak bagi tim menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan.

Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Al-Hilal, terutama karena pertandingan ini bersifat eliminasi yang tidak mengenal kompromi, sehingga semakin penting untuk menangani absennya pemain dan krisis dengan sebaik mungkin guna menghindari kejutan yang tidak menyenangkan.