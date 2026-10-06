Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, menilai bahwa pengalaman di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi faktor di balik keberhasilan meraih gelar Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Selasa, di Stadion Al Inmaa, Jeddah, pada laga final edisi ke-27 turnamen Teluk tersebut.

Donis mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers seusai pertandingan, yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Sejak hari pertama, para pemain memiliki keinginan dan gairah, serta ada kekompakan dan keselarasan di dalam tim."

Ia menambahkan: "Kami belajar banyak dari pengalaman Piala Dunia, dan dengan instruksi serta kerja keras, kami membaik dan berkembang selangkah demi selangkah. Saya rasa para pemain layak mendapatkan hasil ini."

Ia melanjutkan: "Saya berharap kami terus menampilkan performa yang sama di masa depan. Ketika saya mengemban tugas ini, saya belum mengenal para pemain sepenuhnya, dan kami belum memainkan banyak pertandingan, tetapi seiring berjalannya waktu kami membaik pesat, dan kini kami melihat besarnya pemahaman dan perkembangan di dalam tim."

Pelatih asal Yunani itu juga berbicara tentang persiapannya untuk tampil di turnamen Piala Asia yang akan diselenggarakan Kerajaan Arab Saudi pada akhir tahun ini.

Ia menjelaskan: "Saya menghormati media, dan saya meminta kesabaran serta dukungan dari kalian. Kami ingin mengembangkan sepak bola dan melanjutkan bersama kelompok pemain ini, seperti Hammam dan Firas. Kami harus bersabar dengan mereka, dan kami akan menampilkan yang terbaik di ajang-ajang mendatang."

Ia menyambung: "Kami akan menikmati momen ini, lalu mengevaluasi kerja kami dan mempelajari seluruh pertandingan secara teknis, serta mencari solusi terbaik. Kami akan memilih pemain yang paling tepat bagi kami, dan kami akan melihat apa yang akan terjadi bulan depan, dengan pilihan kami berikutnya akan dilakukan pada bulan Desember."

Ia mengakhiri: "Sepanjang turnamen, kami menyaksikan keinginan, kecintaan, dan gairah besar dari para suporter. Mereka mendukung kami setiap waktu. Saya memandang mereka dan merasa bahwa mereka layak mendapatkan kebahagiaan ini, dan hari ini kami membahagiakan mereka. Para pemain kini merasakan kepercayaan diri dan kebanggaan, dan mereka mampu meraih lebih banyak lagi bersama."

Perlu diketahui bahwa ini adalah gelar pertama bagi timnas Arab Saudi sejak 23 tahun lalu, ketika mereka menjuarai Piala Teluk Arab 2003, sementara timnas Uni Emirat Arab gagal merebut kembali gelar yang telah hilang dari genggaman mereka sejak 2013.