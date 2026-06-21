Dumfries: Saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Real Madrid

Pemain belakang tim nasional Belanda dan Inter Milan, Denzel Dumfries, menolak berkomentar mengenai masa depannya atau kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid, sambil menegaskan bahwa saat ini ia sepenuhnya fokus pada kompetisi Piala Dunia 2026.

Banyak laporan menyebutkan bahwa Real Madrid telah mengaktifkan klausul penalti dalam kontrak Denzel Dumfries dengan Inter Milan, dan bahwa ia akan secara resmi bergabung dengan Los Blancos setelah Piala Dunia.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Dumfries menjadi salah satu bintang utama timnas Belanda setelah kemenangan telak atas Swedia, dalam pertandingan di mana ia terus menunjukkan performa luar biasa baik dalam serangan maupun pertahanan, setelah mencetak dua gol, di bawah sorotan Real Madrid.

Saat ditanya mengenai pengaruhnya terhadap gaya bermain tim dan penampilannya selama pertandingan, Dumfries menyoroti pentingnya kerja sama tim dan strategi taktis, dengan mengatakan: “Kami tahu cara menemukan ruang kosong, dan saya rasa semua gol itu luar biasa. Ya, ini hasil dari strategi kami.”

Domfries menjelaskan bahwa timnas sedikit mundur pada babak kedua untuk mempertahankan keunggulan, sambil menambahkan: “Kami sedikit lebih menutup ruang, karena skor sudah menguntungkan kami,” demikian ia menjelaskan mengenai penampilan timnas negaranya.

Pemain asal Belanda itu menolak berspekulasi mengenai Real Madrid ketika ditanya tentang klub Spanyol tersebut, dan berkata: “Saya tidak akan menjawab pertanyaan mengenai Madrid,” sehingga mengakhiri pembicaraan mengenai masa depannya yang mungkin bersama klub tersebut.

Surat kabar Spanyol tersebut menutup laporannya dengan menyebutkan bahwa Dumfries saat ini lebih memilih untuk sepenuhnya fokus pada perjalanannya bersama Belanda di Piala Dunia.