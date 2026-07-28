Denzel Dumfries untuk pertama kalinya muncul di kompleks latihan Real Madrid pada Selasa. Rekrutan anyar itu menjalani tes medis dan setelah itu memberikan wawancara di kanal klub raksasa Spanyol tersebut.

Dumfries menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Real Madrid, yang membayar sekitar 20 juta euro kepada Inter. Bek kanan berusia tiga puluh tahun itu total bermain selama lima musim untuk juara Serie A tersebut.

Pemain asal Belanda itu, setelah seluruh prosesi formal, dihujani pertanyaan di kanal klub Real Madrid. Dumfries membuat kejutan dengan jawabannya saat ditanya apa makanan favoritnya. "Makanan Suriname. Tajerblad (sayuran daun khas Suriname, red.)."

Sang reporter langsung bertanya apa sebenarnya isi hidangan tersebut. "Itu makanan Suriname. Sulit, tetapi sangat enak," tegas Dumfries sambil tertawa dalam wawancara itu.

Dumfries bisa menjalani debut tidak resminya pada Sabtu ini dengan seragam Real Madrid. Tim asuhan José Mourinho akan menghadapi Fiorentina dalam laga persahabatan.

Pembaptisan pemain timnas Belanda itu di LaLiga kemungkinan besar akan terjadi pada Sabtu, 22 Agustus. Real Madrid membuka musim baru di Spanyol dengan bertandang ke markas Espanyol.