Dumfries mencetak gol ke gawang Taylor dan Noslin dan membawa Inter meraih gelar Coppa Italia kesepuluh

Inter berhasil menjuarai Coppa Italia pada Rabu malam. Di final, tim asuhan Christian Chivu berhasil mengalahkan Lazio dengan skor 0-2. Ini merupakan kali kesepuluh Inter menjuarai turnamen piala Italia tersebut.

Denzel Dumfries menjadi starter untuk Inter. Stefan de Vrij tetap duduk di bangku cadangan. Di sisi lain, ada dua pemain Belanda di starting eleven: Kenneth Taylor dan Tijjani Noslin.

Inter unggul sejak awal pertandingan. Umpan silang tajam dari Federico Dimarco secara tidak sengaja disundul ke gawang sendiri oleh Adam Marusic: 0-1.

Sepuluh menit kemudian, Inter menggandakan skor. Denzel Dumfries merebut bola di area pertahanan Lazio dan mengoper ke Lautaro Martínez, yang menyelesaikannya dengan tendangan ke gawang.

Di akhir babak pertama, Lazio tiba-tiba mendapat peluang besar. Setelah serangan panjang, bola jatuh di kotak penalti di depan kaki Isak Jensen, tetapi tendangannya melebar tipis.

Di babak kedua, Lazio berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi tim asal Roma itu tak lama menjadi berbahaya. Di sisi lain, Luis Henrique nyaris mencetak gol setelah menerima umpan silang rendah dari Dimarco.

Pada menit ke-75, Lazio mendapat peluang besar. Pemain pengganti Boulaye Dia lolos dan mendapat peluang satu lawan satu, namun tendangannya mengarah tepat ke kiper Inter.