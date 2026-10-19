Untuk memahami arti Real Zaragoza bagi Ander Herrera, kita perlu kembali lebih dari 30 tahun ke Mei 1995. Saat itu, calon pemain timnas Spanyol tersebut baru berusia lima tahun dan terpaku di depan televisi. Klub kesayangannya dari kota berpenduduk sekitar 700.000 jiwa di timur laut Spanyol akan menjalani salah satu pertandingan terbesar dalam sejarahnya pada Rabu malam itu, menghadapi Arsenal di Parc des Princes, Paris.

Final Piala Winners Eropa digelar di ibu kota Prancis. Ayah Ander, Pedro, yang beberapa tahun sebelumnya juga pernah bermain untuk Zaragoza, berada di tengah peristiwa itu sebagai direktur teknik. Dari rumah, putranya terus berharap dan ikut tegang ketika pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu dalam kedudukan 1-1.

Lebih dari setengah jam kemudian, ia sudah bersiap menghadapi ketegangan adu penalti. Namun, pada menit ke-120, datanglah momen yang sulit dipercaya itu.

Gelandang Zaragoza, Nayim, sempat mengangkat kepala sekitar 40 meter dari gawang klub London tersebut, lalu langsung menghantam bola yang memantul ke arah gawang. Itu tindakan yang brilian. Nayim melihat kiper Arsenal, David Seaman yang legendaris tetapi juga dikenal karena sejumlah aksi cerobohnya, berdiri sedikit terlalu jauh di depan gawang. Bola melambung tinggi menembus langit malam Paris. Seaman bergegas mundur dengan panik, tetapi tak mampu menjangkaunya dengan cukup baik untuk mencegah bola melewati garis gawang. Selebihnya adalah luapan kegembiraan: dari Nayim dan rekan-rekan setimnya, seluruh Zaragoza, dan tentu saja keluarga Herrera di rumah.

"Lihat perbedaan antara Real Zaragoza dan Arsenal sekarang. Namun, dulu kami bersaing dengan klub-klub raksasa seperti itu," kata Herrera kepada BBC beberapa pekan lalu. Pemain berusia 37 tahun itu pernah menghabiskan lima tahun di Manchester United dan tiga tahun di Paris Saint-Germain, bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar bersama sejumlah pemain terbaik dunia. Sejak musim panas lalu, ia kembali mengenakan seragam Real Zaragoza. Kepulangan yang romantis itu terasa semakin istimewa karena Herrera tidak menerima bayaran sepeser pun dari klub kampung halamannya. Ia bermain sepenuhnya tanpa bayaran, semata-mata karena mencintai klub yang membanggakan itu, yang terdegradasi ke divisi tiga Spanyol menjelang musim ini.

Mengapa Ander Herrera bermain tanpa gaji untuk Real Zaragoza

"Saya tidak membutuhkan kontrak. Karier saya sangat sukses dan saya menjaga kondisi keuangan saya, jadi saya bisa memberi diri saya hadiah ini. Mengenakan seragam ini ... tanpa bayaran, karena saya ingin membantu klub, tim, dan kota ini," ujar Herrera menjelaskan alasan di balik keputusan istimewanya. Baginya, mendampingi dan membantu klub tempat ia berakar saat Real Zaragoza menghadapi situasi yang mungkin paling sulit sepanjang sejarahnya merupakan panggilan hati.

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Karena kondisi keuangan Zaragoza cukup sulit, Herrera pun melepas seluruh haknya atas gaji. "Saya sangat berutang budi kepada klub ini dan orang-orang di sana. Tanpa Real Zaragoza, saya mungkin tidak akan pernah menjadi pemain profesional," tegas gelandang tengah itu baru-baru ini dalam wawancara dengan legenda United, Rio Ferdinand, di kanal YouTube-nya. "Dalam situasi ini, kami sebagai suporter bertanggung jawab membantu tim," katanya. Ia memandang dirinya bukan hanya sebagai pemain, melainkan terutama sebagai pendukung Zaragoza. "Saya bangga dengan pencapaian saya dalam sepakbola dan, tentu saja, secara finansial. Karena itu, saya tidak membutuhkan uangnya. Saya ingin bermain tanpa bayaran, membantu tanpa bayaran," tegas Herrera, yang dulu tentu saja memiliki kontrak bernilai jutaan saat membela United dan PSG.

Jika kini Zaragoza bermain di divisi tiga, situasinya jauh berbeda ketika Herrera tumbuh bersama klub tersebut. Ayahnya menjabat direktur teknik di sana dari 1993 hingga 2012. Pada 1990-an dan 2000-an, Zaragoza hampir selalu menjadi tim mapan di divisi utama, bahkan sesekali bersaing di papan atas LaLiga. Mereka finis ketiga dan menjuarai Copa del Rey pada 1994, lalu meraih gelar Piala Winners Eropa tersebut setahun kemudian. Trofi piala domestik lainnya menyusul pada 2001 dan 2004. Pada 2000, Zaragoza secara mengejutkan finis keempat di LaLiga, di atas Real Madrid dan hanya satu poin di belakang Barcelona yang saat itu menjadi runner-up.

Ander Herrera bergabung dengan Real Zaragoza pada usia 14 tahun

Herrera menyaksikan semua itu semasa kanak-kanak dan remaja, serta bermimpi suatu hari dapat bermain untuk Zaragoza. Pada usia 14 tahun, ia bergabung dengan akademi klub kesayangannya dan sudah menunjukkan kesetiaan sejak masa itu. "Di akademi Zaragoza, saya termasuk salah satu pemain terbaik dan punya kesempatan untuk pergi ke tempat lain. Namun, saya tidak mau pergi," tutur Herrera kepada BBC. Ia tentu sedih ketika Zaragoza terdegradasi dari LaLiga pada 2008, tetapi hal itu juga memperbesar peluangnya menembus tim utama.

Setengah tahun kemudian, ia melakoni debut bersama tim senior, perlahan menjadi pemain inti, dan turut berperan dalam keberhasilan mereka langsung promosi kembali. Ia juga mampu beradaptasi di divisi utama. Bersama Zaragoza, ia dua kali membantu tim bertahan di sana, menjadi pemain timnas Spanyol U-21, dan pada 2011 tampil sebagai salah satu sosok penentu dalam perjalanan menuju gelar Piala Eropa U-21. Di tengah skuad yang berisi calon-calon bintang seperti David de Gea, Javi Martinez, Thiago Alcantara, dan Juan Mata, Herrera tampil cemerlang dengan peran khasnya yang memadukan posisi gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang. Ia mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 di final atas Swiss yang diperkuat Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri.

Ia meninggalkan Zaragoza pada musim panas itu, mengambil langkah berikutnya dalam karier bersama Athletic Bilbao, dan berkembang hingga Manchester United bersedia mengeluarkan biaya transfer €36 juta untuk merekrutnya pada 2014. Ia mencatatkan hampir 200 penampilan untuk klub papan atas Inggris tersebut, melanjutkan karier ke PSG pada 2019, dan selama tiga tahun di sana bermain bersama megabintang seperti Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi.

Ander Herrera mengagumi Lionel Messi: "Itu luar biasa"

Bermain bersama siapa di antara ketiga megabintang itu yang paling ia nikmati? "Tentu saja Leo," jawab Herrera saat berbincang dengan Rio Ferdinand. "Kita tidak akan pernah lagi melihat pemain seperti dia. Bukan hanya dalam pertandingan, tetapi di setiap sesi latihan ... saya bisa menghitung berapa kali dia kehilangan bola saat latihan, dan hasilnya selalu nol. Dalam latihan rondo, dia tidak pernah harus masuk ke tengah karena tidak pernah melakukan kesalahan. Itu luar biasa," kenang Herrera tentang keajaiban Messi.

Setelah masa baktinya di Paris, ia pernah memilih kepulangan romantis ketika kembali bergabung dengan Bilbao pada 2022. Memasuki pengujung kariernya, Herrera kembali menjadi berita utama lewat transfer istimewa lainnya pada awal 2025. Ia bergabung dengan klub papan atas Argentina, Boca Juniors, yang dikaguminya sejak kecil. Kekaguman itu pun sangat berkaitan dengan Real Zaragoza.

Tepatnya, dengan pekerjaan ayahnya, Pedro, sebagai direktur teknik klub kampung halaman mereka. Semasa kecil, Ander menyaksikan ayahnya mendatangkan banyak pemain dari Argentina ke Zaragoza. Salah satunya Kily Gonzalez, yang kelak menjadi bintang Valencia dan direkrut langsung dari Boca pada 1996. "Saya bertanya kepada ayah saya mengapa dia mendatangkan begitu banyak pemain Argentina. Katanya, 'Mereka tidak akan pernah mengecewakanmu. Ketika keadaan menjadi sulit dan berjalan ke arah yang salah, mereka selalu mengambil tanggung jawab dan berjuang'," jelas Herrera beberapa tahun lalu kepada ESPN tentang asal mula kecintaannya pada sepakbola Argentina.

Mengapa Ander Herrera juga mengagumi Boca Juniors

Di antara klub-klub Argentina, Boca punya tempat khusus di hatinya. Saat melakukan perjalanan untuk memantau pemain di Argentina, ayahnya selalu harus meneleponnya dari stadion legendaris Bombonera agar ia bisa mendengar atmosfer di markas Boca. Ia tidak keberatan meski saat itu di rumahnya di Spanyol biasanya sudah tengah malam. Hal itu juga tidak menghalanginya untuk sangat mengagumi salah satu ikon Boca. "Kadang saya terjaga sampai pukul dua atau tiga dini hari agar bisa menonton Boca dan Juan Roman Riquelme," ujar Herrera tentang playmaker legendaris tersebut. "Saya terpukau saat melihatnya bermain. Dia membuatmu merasa aman, seolah memperlambat permainan. Namun, tiba-tiba dia meningkatkan tempo dan sebelum kamu menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat."

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Tak mengherankan jika sejak awal Herrera disukai suporter Boca. Ia tinggal di Buenos Aires selama satu setengah tahun dan mencatatkan total 29 penampilan kompetitif (satu gol) untuk klub yang dicintainya di luar Eropa itu. Lalu, apa yang terjadi pada Zaragoza dalam 15 tahun sejak Herrera pergi pada 2011?

Real Zaragoza bertahan dua tahun lagi di divisi utama. Sejak terdegradasi pada 2013, mereka tak pernah kembali ke LaLiga hingga kini. Tumpukan utang yang sangat besar sudah membebani Zaragoza pada masa Herrera dan kesulitan keuangan menjadi ciri yang melekat pada klub tersebut. Di lapangan, upaya mereka kembali ke divisi utama Spanyol tak membuahkan hasil. Pada 2018 dan 2020, mereka finis ketiga, nyaris meraih tiket promosi langsung, tetapi juga gagal naik divisi melalui play-off pada kedua tahun itu.

Itu seperti upaya terakhir yang segera padam. Pada tahun-tahun setelah 2020, Zaragoza semakin menjadi tim papan tengah divisi dua yang jarang menonjol, sebelum mencapai titik terendah musim lalu. Pada akhir Mei, setelah bermain imbang 1-1 di kandang Las Palmas pada pekan kedua terakhir, kepastian itu datang: Zaragoza harus terdegradasi ke divisi tiga.

Real Zaragoza masih berada di urutan kesepuluh klasemen sepanjang masa LaLiga

"Kejatuhan raksasa," demikian judul yang dipasang Marca. Meski tidak lagi bermain di divisi utama sejak 2013, Zaragoza masih menempati urutan kesepuluh klasemen sepanjang masa LaLiga, bahkan terpaut cukup jauh di atas klub-klub mapan seperti Celta Vigo, Villarreal, Osasuna, dan Getafe.

Kemarahan suporter atas kejatuhan klub mereka terutama tertuju kepada Jorge Mas. Miliarder asal Amerika Serikat itu, yang bersama saudaranya dan David Beckham juga merupakan salah satu pemilik Inter Miami, klub Messi, mulai terlibat di Zaragoza pada 2022. Sejak itu, ia menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus presiden klub. Mas memang berhasil mengurangi utang klub secara signifikan, tetapi prestasi di lapangan terus merosot di bawah kepemimpinannya.

Karena itu, kenyataan yang kini dihadapi Zaragoza adalah bermain di divisi tiga. Stadion mereka, La Romareda, yang direncanakan menjadi salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia 2030 di Spanyol, Portugal, dan Maroko, saat ini sedang dibangun kembali. "Itu sangat menyedihkan bagi kami semua," kata Herrera tentang degradasi ke divisi tiga. "Real Zaragoza seharusnya berada di kompetisi Eropa, bersaing memperebutkan trofi, dan menghadapi klub-klub terbesar di Spanyol serta Eropa."

Mimpi promosi bersama Ander Herrera: Real Zaragoza mengawali musim dengan kuat di divisi tiga

Pada pertengahan Juli, mantan bintang PSG itu kembali ke Zaragoza dengan sambutan meriah dan menandatangani kontrak satu tahun. Pada akhir Agustus, dalam laga pembuka musim, ia kembali mengenakan seragam klub yang begitu dicintainya untuk pertama kali dalam lebih dari 15 tahun, sekaligus tampil sebagai kapten. Meski awal perjalanan itu tidak berjalan baik karena Zaragoza kalah 0-2 di kandang Gimnastic de Tarragona, mereka kemudian mengumpulkan 17 poin dari tujuh pertandingan berikutnya. Herrera hanya bisa tampil dalam tiga laga di antaranya karena masalah cedera sempat membuatnya menepi selama sebulan. Namun, pada Minggu, ia kembali bermain dalam hasil imbang 0-0 di Murcia setelah masuk sebagai pemain pengganti sekitar 20 menit sebelum pertandingan berakhir.

Sejauh ini, Zaragoza tetap tampil baik dengan ataupun tanpa Herrera. Setelah delapan pekan, mereka menempati urutan kedua dengan poin yang sama seperti pemuncak klasemen Villarreal B. "Sejak hari pertama, saya tidak pernah ingin terlalu banyak membicarakan masa lalu," kata Herrera sambil menatap ke depan. "Kita sudah terlalu banyak membicarakan kesalahan kita. Apa yang terjadi beberapa tahun terakhir, semua hal negatif itu, sangat membebani kami. Mari berhenti mengeluhkan masa lalu dan mulai membangun masa depan," tegas pemain senior tersebut. Ia berharap anak-anak pendukung Zaragoza bisa merasakan malam-malam seperti yang pernah ia alami. Misalnya pada Mei 1995, saat menonton televisi di rumah.