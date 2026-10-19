Untuk memahami arti Real Zaragoza bagi Ander Herrera, kita perlu kembali lebih dari 30 tahun ke Mei 1995. Saat itu, calon pemain timnas Spanyol tersebut baru berusia lima tahun dan terpaku di depan televisi. Klub kesayangannya, yang berasal dari kota berpenduduk sekitar 700.000 jiwa di timur laut Spanyol, menjalani salah satu pertandingan terbesar dalam sejarahnya pada Rabu malam itu: menghadapi Arsenal di Parc des Princes, Paris.

Final Piala Winners berlangsung di ibu kota Prancis. Ayah Ander, Pedro, yang beberapa tahun sebelumnya juga pernah bermain untuk Zaragoza, terlibat langsung sebagai direktur teknik. Dari rumah, putranya berharap-harap cemas ketika pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu dalam kedudukan 1-1.

Setengah jam lebih kemudian, ia mulai bersiap menghadapi adu penalti. Namun, pada menit ke-120, terjadilah momen yang sulit dipercaya itu.

Gelandang Zaragoza, Nayim, sempat mengangkat kepala sekitar 40 meter dari gawang klub London tersebut, lalu melepaskan tendangan keras ke arah gawang saat bola memantul. Itu adalah aksi brilian: Nayim melihat kiper Arsenal, David Seaman yang legendaris tetapi juga dikenal lewat sejumlah aksi cerobohnya, berdiri sedikit terlalu jauh di depan gawang. Bola melambung tinggi menembus langit malam Paris. Seaman bergegas mundur dengan panik, tetapi tak mampu menjangkaunya dengan cukup baik untuk mencegah bola melewati garis gawang. Selebihnya adalah luapan kegembiraan luar biasa: bagi Nayim dan rekan-rekannya, seisi Zaragoza, dan tentu saja keluarga Herrera di rumah.

"Lihat perbedaan antara Real Zaragoza dan Arsenal saat ini. Namun, dulu kami mampu bersaing dengan raksasa-raksasa itu," kata Herrera kepada BBC beberapa pekan lalu. Pemain berusia 37 tahun itu, yang antara lain pernah menghabiskan lima tahun di Manchester United dan tiga tahun di Paris Saint-Germain untuk memperebutkan gelar-gelar terbesar bersama sejumlah pemain terbaik dunia, kembali mengenakan seragam Real Zaragoza sejak musim panas. Kepulangan yang romantis itu menjadi semakin istimewa karena Herrera tidak menerima sepeser pun dari klub asal kotanya. Ia bermain sepenuhnya tanpa bayaran, semata-mata karena cinta kepada klub besar yang terdegradasi ke divisi tiga Spanyol menjelang musim ini.

Mengapa Ander Herrera bermain tanpa gaji untuk Real Zaragoza

"Saya tidak membutuhkan kontrak. Karier saya sangat sukses dan saya menjaga keuangan saya, jadi saya bisa memberikan hadiah ini kepada diri sendiri. Mengenakan seragam ini ... tanpa bayaran, karena saya ingin membantu klub, tim, dan kota ini," ujar Herrera menjelaskan alasan di balik keputusan istimewanya. Baginya, hadir dan membantu klub tempat ia berakar saat Real Zaragoza menghadapi situasi yang mungkin paling sulit dalam sejarahnya adalah persoalan yang sangat dekat di hati.

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Karena kondisi keuangan Zaragoza cukup sulit, Herrera pun menolak segala bentuk gaji. "Saya berutang banyak kepada klub ini dan orang-orang di sana. Tanpa Real Zaragoza, saya mungkin tidak akan pernah menjadi pemain profesional," tegas gelandang tengah itu baru-baru ini dalam wawancara dengan legenda United Rio Ferdinand di kanal YouTube milik Ferdinand. "Kami sebagai suporter punya tanggung jawab untuk membantu tim dalam situasi ini," katanya. Ia memandang dirinya bukan hanya sebagai pemain, melainkan terutama sebagai pendukung Zaragoza. "Saya bangga dengan apa yang saya capai dalam sepakbola dan, tentu saja, secara finansial. Karena itu, saya tidak membutuhkan gaji. Saya ingin bermain tanpa bayaran, membantu tanpa bayaran," tegas Herrera, yang dahulu tentu saja memiliki kontrak bernilai jutaan saat membela United dan PSG.

Jika kini Zaragoza bermain di divisi tiga, keadaannya sangat berbeda ketika Herrera tumbuh bersama klub tempat ayahnya menjabat direktur teknik dari 1993 hingga 2012. Pada 1990-an dan 2000-an, Zaragoza umumnya merupakan tim mapan di divisi teratas, bahkan sesekali bersaing di papan atas LaLiga. Pada 1994, mereka finis ketiga dan menjuarai Copa del Rey. Setahun kemudian, mereka meraih gelar Piala Winners yang disebutkan tadi. Mereka kembali menjuarai piala domestik pada 2001 dan 2004. Pada 2000, Zaragoza secara mengejutkan finis keempat di LaLiga, di atas Real Madrid dan hanya terpaut satu poin dari runner-up kala itu, Barcelona.

Ander Herrera bergabung dengan Real Zaragoza pada usia 14 tahun

Herrera menyaksikan semua itu semasa kecil dan remaja, serta bermimpi suatu hari bermain untuk Zaragoza. Pada usia 14 tahun, ia bergabung dengan akademi klub kesayangannya dan sudah menunjukkan kesetiaan sejak saat itu. "Di akademi Zaragoza, saya termasuk salah satu pemain terbaik dan punya kesempatan pergi ke tempat lain. Namun, saya tidak ingin pergi," ujar Herrera kepada BBC. Ia tentu sedih ketika Zaragoza terdegradasi dari LaLiga pada 2008, tetapi hal itu juga meningkatkan peluangnya menembus tim utama.

Setengah tahun kemudian, ia menjalani debut bersama tim senior. Sedikit demi sedikit, ia menjadi pemain reguler dan turut membantu Zaragoza langsung promosi kembali. Setelah naik satu divisi, ia juga mampu beradaptasi dengan baik, dua kali membantu Zaragoza bertahan di kasta tertinggi, masuk timnas Spanyol U-21, dan menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan meraih gelar Piala Eropa U-21 pada 2011. Dalam tim yang dihuni banyak calon bintang seperti David de Gea, Javi Martinez, Thiago Alcantara, dan Juan Mata, Herrera tampil menonjol dengan perpaduan peran gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang yang menjadi ciri khasnya. Ia mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 atas Swiss yang diperkuat Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri di final.

Ia meninggalkan Zaragoza pada musim panas itu, mengambil langkah berikutnya dalam karier bersama Athletic Bilbao, dan berkembang begitu pesat hingga Manchester United bersedia membayar biaya transfer €36 juta untuknya pada 2014. Ia tampil hampir 200 kali untuk klub papan atas Inggris tersebut, melanjutkan karier ke PSG pada 2019, dan selama tiga tahun di sana bermain bersama megabintang seperti Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi.

Ander Herrera kagumi Lionel Messi: "Itu gila"

Bermain bersama siapa di antara ketiga megabintang itu yang paling ia nikmati? "Tentu saja Leo," jawab Herrera dalam perbincangannya dengan Rio Ferdinand. "Kita tidak akan pernah melihat pemain seperti dia lagi. Bukan hanya dalam pertandingan, melainkan di setiap sesi latihan ... saya bisa menghitung berapa kali ia kehilangan bola saat latihan, dan jumlahnya selalu nol. Dalam latihan rondo, ia tidak pernah harus masuk ke tengah karena tidak pernah membuat kesalahan. Itu gila," kenang Herrera tentang keajaiban Messi.

Setelah meninggalkan Paris, Herrera pernah memilih kepulangan romantis ketika kembali bergabung dengan Bilbao pada 2022. Memasuki penghujung kariernya, ia kembali menjadi sorotan lewat transfer istimewa pada awal 2025. Ia pindah ke klub papan atas Argentina, Boca Juniors, yang dikaguminya sejak kecil. Kekaguman itu juga sangat berkaitan dengan Real Zaragoza.

Lebih tepatnya, dengan pekerjaan sang ayah, Pedro, sebagai direktur teknik klub asal kota mereka. Semasa kecil, Ander melihat ayahnya mendatangkan banyak pemain dari Argentina ke Zaragoza. Salah satunya adalah Kily Gonzalez, yang kelak menjadi bintang Valencia dan direkrut langsung dari Boca pada 1996. "Saya bertanya kepada ayah mengapa ia mendatangkan begitu banyak pemain Argentina. Katanya, 'Mereka tidak pernah mengecewakanmu. Ketika keadaan sulit dan berjalan ke arah yang salah, mereka selalu mengambil tanggung jawab dan berjuang,'" ujar Herrera menjelaskan asal mula kecintaannya pada sepakbola Argentina kepada ESPN beberapa tahun lalu.

Mengapa Ander Herrera juga mengagumi Boca Juniors

Di antara klub-klub Argentina, Boca punya tempat yang sangat istimewa baginya. Saat melakukan perjalanan pencarian bakat ke Argentina, ayahnya selalu harus menelepon dari stadion legendaris La Bombonera agar Ander bisa mendengar atmosfer kandang Boca. Ia tidak keberatan meski di rumahnya di Spanyol saat itu biasanya sudah tengah malam. Hal itu juga tidak menghalanginya untuk mengagumi seorang ikon Boca. "Kadang saya terjaga sampai pukul dua atau tiga dini hari agar bisa menonton Boca dan Juan Roman Riquelme," ujar Herrera tentang gelandang pengatur serangan legendaris itu. "Saya terpukau ketika melihatnya bermain. Ia membuatmu merasa aman, seolah-olah ia memperlambat permainan. Namun, tiba-tiba ia meningkatkan tempo dan sebelum kamu menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat."

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Tak mengherankan jika Herrera langsung mendapat tempat di hati para pendukung Boca. Ia menghabiskan satu setengah tahun di Buenos Aires dan mencatatkan total 29 penampilan resmi serta satu gol untuk klub kesayangannya di luar Eropa itu. Lalu, apa yang terjadi pada Zaragoza dalam 15 tahun sejak Herrera pergi pada 2011?

Real Zaragoza bertahan dua tahun lagi di kasta tertinggi. Sejak terdegradasi pada 2013, mereka belum pernah kembali ke LaLiga hingga kini. Tumpukan utang yang sangat besar sudah membebani Zaragoza pada masa Herrera dan kesulitan keuangan kemudian menjadi ciri yang melekat pada klub. Di lapangan, upaya mereka kembali ke kasta tertinggi Spanyol selalu gagal. Pada 2018 dan 2020, mereka finis ketiga dan nyaris meraih promosi langsung, tetapi pada kedua tahun itu juga gagal naik melalui play-off.

Itu menjadi semacam harapan terakhir yang segera padam. Setelah 2020, Zaragoza semakin menjadi tim biasa-biasa saja di papan tengah divisi dua, sebelum mencapai titik terendah musim lalu. Pada akhir Mei, hasil imbang 1-1 di kandang Las Palmas pada pekan kedua terakhir memastikan Zaragoza harus turun ke divisi tiga.

Real Zaragoza masih menempati peringkat kesepuluh klasemen sepanjang masa LaLiga

"Kejatuhan raksasa," demikian judul Marca. Meski tidak lagi bermain di kasta tertinggi sejak 2013, Zaragoza masih berada di peringkat kesepuluh klasemen sepanjang masa LaLiga, bahkan unggul jauh atas sejumlah klub mapan seperti Celta Vigo, Villarreal, Osasuna, dan Getafe.

Kemarahan para suporter atas keterpurukan klub mereka terutama tertuju kepada Jorge Mas. Miliarder asal Amerika Serikat itu, yang bersama saudara laki-lakinya dan David Beckham juga merupakan salah satu pemilik Inter Miami, klub Messi, masuk ke Zaragoza pada 2022. Sejak itu, ia menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus presiden. Mas memang berhasil mengurangi utang secara signifikan, tetapi prestasi tim terus merosot di bawah kepemimpinannya.

Karena itulah, divisi tiga kini menjadi kenyataan di La Romareda, stadion Zaragoza yang direncanakan menjadi salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia 2030 di Spanyol, Portugal, dan Maroko, dan saat ini tengah dibangun ulang. "Itu sangat menyedihkan bagi kami semua," kata Herrera tentang degradasi ke divisi tiga. "Real Zaragoza seharusnya berada di kompetisi Eropa, bersaing memperebutkan trofi, serta menghadapi klub-klub terbesar Spanyol dan Eropa."

Impian promosi bersama Ander Herrera: Real Zaragoza memulai kiprah di divisi tiga dengan kuat

Mantan bintang PSG itu kembali ke Zaragoza pada pertengahan Juli dan disambut antusias. Ia menandatangani kontrak satu tahun. Pada laga pembuka musim akhir Agustus, ia untuk pertama kalinya dalam lebih dari 15 tahun kembali mengenakan seragam klub yang begitu dicintainya dan tampil sebagai kapten. Meski awal kiprah itu berakhir buruk dengan kekalahan 0-2 di kandang Gimnastic de Tarragona, Zaragoza mengumpulkan 17 poin dari tujuh pertandingan berikutnya. Herrera hanya bisa tampil dalam tiga pertandingan tersebut karena masalah cedera sempat membuatnya absen selama sebulan. Namun, ia kembali bermain pada Minggu dalam laga 0-0 di Murcia, masuk sebagai pemain pengganti sekitar 20 menit sebelum pertandingan berakhir.

Sejauh ini, Zaragoza mampu tampil baik dengan ataupun tanpa Herrera. Setelah delapan pekan, mereka menempati peringkat kedua dengan poin yang sama seperti pemuncak klasemen Villarreal B. "Sejak hari pertama, saya tidak pernah ingin terlalu banyak membicarakan masa lalu," kata Herrera sambil menatap ke depan. "Kita sudah terlalu banyak membicarakan kesalahan yang kita buat. Apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, semua hal negatif itu, membuat kita terpukul. Mari berhenti mengeluhkan masa lalu dan mulai membangun masa depan," tegas pemain berpengalaman itu. Ia berharap anak-anak pendukung Zaragoza bisa merasakan malam seperti yang pernah ia alami, misalnya pada Mei 1995, di rumah di depan televisi.