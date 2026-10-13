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imago-sport-1077817067.jpgZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh

Dulu Menerima 10 Juta Euro di Madrid, Carvajal Setuju dengan Gaji Mengejutkan di Getafe

Real Madrid
Getafe
LaLiga
D. Carvajal
Spanyol

Kontrak hingga akhir tahun

Dani Carvajal, mantan kapten Real Madrid dan salah satu bintang paling bersinar klub tersebut dalam satu dekade terakhir, bersiap menjalani pengalaman baru dalam karier sepak bolanya setelah menyetujui kepindahan ke Getafe. Dengan demikian, ia akan terus bermain di ibu kota Spanyol, namun kali ini jauh dari Stadion Santiago Bernabeu. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas keinginan pelatih Jose Bordalas untuk memperkuat skuatnya dengan pengalaman salah satu pemain tersukses dalam hal raihan gelar di sepak bola Eropa.

Bek berusia 34 tahun asal Leganes itu berstatus tanpa klub sejak 30 Juni lalu, menyusul berakhirnya perjalanannya bersama Real Madrid, sebelum akhirnya Getafe muncul dan memberinya kesempatan untuk menjalani tantangan yang benar-benar berbeda.

Bordalas berharap dapat memanfaatkan pengalaman pemain tersebut serta kemampuannya menghadapi tuntutan kompetisi, terutama karena ia terbiasa bermain di bawah tekanan laga-laga besar dan persaingan gelar sepanjang tahun-tahunnya bersama Los Blancos.

Pelatih Getafe itu membidik penguatan sisi kanan, di mana Carvajal diperkirakan akan bersaing dengan Kiko Femenia untuk mengisi posisi bek kanan, dengan kemungkinan ia dimainkan dalam peran berbeda sesuai dengan skema yang akan diterapkan tim kepelatihan.

Apabila opsi bermain dengan tiga bek digunakan, Carvajal bisa menempati sisi kanan lini belakang, yang memungkinkan Andres Garcia mendapat kesempatan lebih besar untuk tampil di posisi yang lebih ke depan, sekaligus memberi Bordalas opsi taktik tambahan.

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Namun sisi finansial menjadi salah satu detail paling mencolok dari kesepakatan ini, karena sejumlah laporan menyebutkan bahwa Carvajal setuju memotong gajinya hingga 90 persen dibandingkan pendapatan bersihnya di Real Madrid, yang mencapai sekitar 10 juta euro per tahun.

Di Getafe, ia diperkirakan akan menerima gaji sekitar satu juta euro, selisih besar yang mencerminkan sifat fase baru yang dijalani pemain tersebut, serta keinginannya untuk melanjutkan karier profesional dan tetap tinggal dekat dengan rumahnya, selain bergabung dalam sebuah proyek yang memungkinkannya memberi nilai tambah di atas lapangan.

Akhirnya, tawaran Bordalas cukup untuk meyakinkan Carvajal menjalani pengalaman tersebut, setelah ia melihat Getafe sebagai peluang untuk tetap bersaing alih-alih menjauh dari lapangan, sekaligus mempertahankan perannya sebagai pemain yang mampu menularkan pengalamannya kepada rekan-rekannya, terutama di sebuah tim yang berupaya mencapai targetnya dengan sumber daya yang berbeda dari apa yang biasa ia rasakan di Real Madrid.

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