René van der Gijp memandang dengan heran bagaimana Virgil van Dijk terkadang diperlakukan oleh jurnalis Belanda. Menurut analis asal Dordrecht itu, perbedaannya bak langit dan bumi dibanding pendekatan terhadap kapten Timnas Belanda tersebut di Liverpool.

Van Dijk pekan lalu terlibat adu mulut dengan Valentijn Driessen dalam sebuah momen jumpa pers, yang menuduh pemain internasional Belanda itu 'jutek'. Van Dijk menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya 'tidak bisa terus-menerus hanya mendengarkan omelan itu sepanjang waktu'.

''Bayangkan saja. Anda bermain di Premier League dan hampir semua orang yang punya status, entah itu Wayne Rooney atau Gary Lineker, menyebut Anda sebagai salah satu bek tengah terbaik sepanjang masa. Dan di Belanda Anda dianggap seperti stopper IJsselmeervogels. Itu tidak enak'', nilai Van der Gijp pada Senin di podcast KieftJansenEgmondGijp.

Presenter Michel van Egmond juga melihat perbedaan besar antara pendekatan di Belanda dan di Inggris. ''Di Inggris sana ada banyak pria berkostum jas dan dasi, dari surat kabar-surat kabar besar yang ternama. Dalam bahasa Inggris yang rapi, mereka juga bisa menguliti Anda habis-habisan sampai ke pergelangan kaki jika memang perlu, tetapi tetap dengan sedikit respek.''

''Lalu Anda datang ke Belanda. Anak-anak dengan celana jins, duduk selonjoran. Dan mereka menembakkan berbagai roket ke arah Anda dalam bahasa Inggris ala moedermavo'', keluh Van Egmond saat menganalisis jurnalis olahraga Belanda.

Rob Jansen kemudian datang dengan saran tulus untuk Van Dijk. ''Tahu apa yang harus kamu lakukan, Virgil? Tertawa yang banyak. Hadapi ini sepenuhnya dengan humor. Tapi itu harus bisa kamu lakukan. Dari wajahnya terlihat dia sangat marah. Dia sudah sangat berpengalaman dan sudah mengalami segalanya. Hajar Valentijn (Driessen, red.). Habis-habisan dia, tempatkan dia pada posisinya, hajar jurnalis lain juga. Nanti Belanda akan tertawa.''

Dalam pandangan Van der Gijp, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. ''Tunggu dulu, Rob. Ini bukan cuma Valentijn, ya? Ada juga Marco van Basten, ada Ruud Gullit, yang begitu saja melabeli Van Dijk sebagai 'bukan pemimpin'. Dan itu sudah bertahun-tahun. Di Inggris dia nyaris diagungkan di atas semua orang.''