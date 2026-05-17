Dukungan luas, kerugian besar: Feyenoord kemungkinan harus kembali melepas pemain yang dibeli dengan harga jutaan euro

Gonçalo Borges tampaknya akan hengkang dari Rotterdam setelah hanya satu musim, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada hari Minggu. Menurut surat kabar tersebut, peran pemain Portugal berusia 25 tahun itu di De Kuip telah berakhir dan klub asal Rotterdam itu harus menanggung kerugian yang cukup besar.

Borges didatangkan dari FC Porto pada musim panas lalu dengan biaya sekitar sepuluh hingga sebelas juta euro. Feyenoord menerima tak kurang dari tujuh belas laporan pemantauan positif mengenai pemain tersebut, namun masa tinggalnya di Rotterdam tidak berjalan sukses.

Pelatih Robin van Persie belum banyak berkomentar mengenai masa depan beberapa pemain, termasuk Borges. "Kami masih berdiskusi dengan para pemain mengenai situasi mereka; saya tidak memutuskan sendiri. Namun, saya sudah melihat semua pemain saya bekerja selama setahun. Saya bisa menilai dengan baik," kata Van Persie.

Pemain sayap tersebut tampil sebanyak delapan belas kali untuk tim asuhan Van Persie, sering kali sebagai pemain pengganti. Ia mencetak tiga gol dan memberikan satu assist. Pemain asal Portugal ini tidak memiliki momen yang benar-benar berkesan saat mengenakan seragam Feyenoord. Momen yang paling menonjol mungkin adalah kartu merah langsung dalam pertandingan melawan PSV pada awal Februari.

Direktur teknis baru - sebuah peran yang kabarnya kemungkinan besar akan diisi oleh Dévy Rigaux - harus bekerja keras, terutama di lini depan Rotterdam. Anis Hadj Moussa sudah cukup lama menarik minat klub-klub luar negeri, dan dengan kemungkinan hengkangnya Borges serta Raheem Sterling, yang belum menerima tawaran kontrak, perombakan besar-besaran tampaknya tak terhindarkan.

Namun, untuk melepas Borges, Feyenoord harus menanggung kerugian yang cukup besar, menurut perkiraan Mikos Gouka dari Algemeen Dagblad. Transfermarkt memperkirakan nilai pasar penyerang asal Portugal tersebut saat ini sekitar empat juta euro.