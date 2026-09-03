Komite Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan penunjukan Alejandro Hernandez Hernandez untuk memimpin laga antara Real Madrid dan Real Betis, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam dalam rangkaian pertandingan pekan keempat Liga Spanyol, sebuah duel yang diperkirakan akan diwarnai banyak kontroversi bahkan sebelum peluit awal ditiup.

Wasit internasional asal Spanyol ini merupakan salah satu wasit LaLiga yang paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Ia telah menyandang lencana internasional sejak tahun 2014, dan juga tergolong wasit elite di Uni Eropa, serta terpilih menjadi salah satu wasit Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya meraih penghargaan wasit terbaik di Spanyol pada tahun 2017.

Hernandez Hernandez sebelumnya pernah memimpin laga antara Real Madrid dan Real Betis pada Januari lalu di Stadion Santiago Bernabeu, yang berakhir dengan kemenangan tim Kerajaan dengan skor 5-1. Ia juga musim ini memimpin laga antara Atletico Madrid dan Villarreal, yang menyaksikan dua penalti diberikan serta pengusiran Robin Le Normand.

Meski memiliki reputasi sebagai wasit, nama Hernandez Hernandez kerap dikaitkan dengan sejumlah pertandingan yang menuai kontroversi, terutama laga-laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona, hal yang menjadikannya sasaran tetap kritik dari pendukung kedua klub.

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Salah satu kisah paling menarik seputar wasit ini berasal dari sebuah wawancara yang dilakukannya ketika ia berusia dua belas tahun, di mana ia menyatakan bahwa Barcelona adalah tim yang didukungnya, sebuah pernyataan yang berulang kali kembali diperbincangkan setiap kali ia ditunjuk untuk memimpin laga-laga Real Madrid, kendati tidak ada satu pun sikap resmi yang meragukan netralitasnya atau melarangnya memimpin laga-laga tim Kerajaan.

Di sisi lain, saluran resmi Real Madrid lebih dari sekali melancarkan serangan terhadap wasit ini, dan menerbitkan laporan-laporan yang memaparkan apa yang mereka anggap sebagai "kesalahan wasit" yang menyebabkan kerugian bagi tim, terutama setelah penunjukannya untuk memimpin laga-laga El Clasico, dengan menganggap bahwa ia telah membuat keputusan-keputusan yang berpengaruh dan merugikan klub selama beberapa tahun terakhir.

Penunjukan Hernandez Hernandez untuk memimpin duel antara Real Madrid dan Real Betis ini datang di tengah penantian yang besar, mengingat sensitivitas laga tersebut, serta panjangnya sejarah kontroversi yang selalu mengiringi wasit tersebut setiap kali ia muncul dalam laga-laga tim Kerajaan.