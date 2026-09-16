Duka untuk Ronald Koeman, sang istri Bartina meninggal dunia: "Selamat tinggal, perempuan yang luar biasa"

Ronald Koeman berduka, istrinya Bartina meninggal dunia: "Selamat jalan wanita yang luar biasa"

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Duka mendalam bagi Ronald Koeman: istrinya, Bartina, meninggal dunia. Ia berusia 65 tahun dan sudah lama didiagnosis menderita kanker payudara. Mantan pelatih timnas Belanda itu mengumumkannya pada pagi hari lewat pesan singkat di media sosial: "Dengan kesedihan yang amat mendalam, tetapi juga dengan kebanggaan dan cinta yang besar, kami mengucapkan selamat tinggal kepada wanita yang luar biasa, ibu dan nenek kami tercinta Bartina Koeman-Boddeveld".









Seperti yang dijelaskan Koeman setahun lalu, Bartina telah menjalani perawatan sejak 2010, dengan penyakit itu kemudian kembali muncul pertama kali pada 2023 dan lagi pada 2025. Selama Piala Dunia, pelatih Belanda itu menceritakan dampak pengobatan yang dijalani istrinya dan berharap bisa mencapai final dengan harapan ia dapat menyusulnya ke Amerika Serikat untuk laga terakhir.





Setelah tersingkir di babak 32 besar di tangan Maroko, Koeman menjelaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas juga berkaitan dengan kondisi kesehatan istrinya: "Tahun-tahun terakhir membuat saya sekali lagi memahami bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola. Sepak bola adalah hidup saya, tetapi kesehatan tak ternilai harganya. Ketika seseorang yang Anda cintai berjuang dalam pertempuran yang berat, sudut pandang Anda berubah".





Pada pagi hari, ucapan belasungkawa juga datang dari timnas Belanda dan Barcelona, yakni dua tim terakhir yang ditangani sang pelatih. "Dari FC Barcelona kami ingin menyampaikan belasungkawa terdalam dan seluruh kasih sayang dari keluarga besar Barcelona kepada Ronald Koeman dan keluarganya atas kehilangan istrinya, Bartina Koeman. Semoga ia beristirahat dalam damai", tulis klub Catalan itu. "Dengan duka kami menerima kabar meninggalnya Bartina Koeman, istri mantan pelatih timnas kami Ronald Koeman. Kami ingin mendoakan Ronald, anak-anak mereka, keluarga, dan orang-orang terdekat lainnya agar diberi banyak kekuatan dan ketabahan dalam duka besar ini", demikian pernyataan yang diunggah timnas Belanda di X.



