Kesedihan mendalam menyelimuti dunia seni bela diri campuran, setelah organisasi UFC secara resmi mengumumkan kematian petarung Brasil Alan Nascimento pada usia 34 tahun, dalam kabar mengejutkan yang memicu gelombang belasungkawa dan duka di kalangan atlet dan penggemar di seluruh dunia.

Organisasi tersebut menyebutkan, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui halaman mereka di platform "X", bahwa Nascimento ditemukan meninggal dunia pagi ini di dalam rumahnya saat tidur, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Perkiraan awal mengindikasikan bahwa kematiannya kemungkinan besar disebabkan oleh serangan jantung mendadak, tanpa adanya indikasi lain untuk saat ini.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa tim medis bergegas ke lokasi begitu insiden itu dilaporkan, dan segera melakukan upaya resusitasi jantung paru secara intensif, namun upaya itu berujung kegagalan, hingga kematiannya diumumkan di tempat yang sama.

Nascimento telah menjalani perjalanan profesional yang gemilang sebanyak 29 laga di kelas bantam, dengan meraih 22 kemenangan berbanding hanya 7 kekalahan.

Adapun di lingkungan UFC, ia tampil dalam 6 laga, memenangi empat di antaranya dan kalah dalam dua laga, sebelum kepergiannya yang mendadak dan menyentuh, meninggalkan kesan baik dalam ingatan para pencinta olahraga ini.