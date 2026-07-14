Mantan bintang Prancis, Christophe Dugarry, menolak untuk menyalahkan Kylian Mbappé, bintang tim nasional "Les Bleus", atas kegagalan Real Madrid, dan meminta agar kritik ditujukan kepada Jude Bellingham dan Vinícius Júnior jika memang ingin menyerang kapten tim nasional negaranya

Hal ini terjadi menjelang pertandingan yang dinantikan antara timnas Prancis dan Spanyol malam ini, dalam rangkaian pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas.

Piala Dunia Kylian Mbappé kali ini tidak biasa, di mana kapten timnas Prancis itu tampil gemilang di turnamen tersebut, dan kini menjadi sumber kekhawatiran besar bagi Spanyol menjelang laga semifinal. Oleh karena itu, musimnya bersama Real Madrid dibahas dalam program “Rothen s’enflamme” di saluran RMC Prancis.

Di sana, Christophe Dugarry, pemenang Piala Dunia 1998, menyerang para pengkritik Mbappé dan menyebut kritik mereka “tidak beralasan”, seraya menyerukan kepada Real Madrid untuk meninjau kembali masalah internalnya.

Dugarry berkata: “Mereka bodoh. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang membicarakan Mbappé ini benar-benar menonton pertandingan. Tidak dapat diterima jika dikatakan bahwa Real Madrid tidak memenangkan gelar apa pun karena pemain yang telah mencetak 42 gol dalam 44 pertandingan.”

Dia menambahkan: "Wajar jika kita menuntut lebih dari seorang pemain, tapi apa artinya 'menunjukkan yang terbaik' setelah mencetak 42 gol dalam 44 pertandingan? Jika orang Spanyol ingin mengkritik Mbappé, mereka seharusnya mengkritik Bellingham, Vinícius, dan semua pemain yang tampil lebih baik bersama tim nasional mereka. Jika performa mereka semua lebih baik bersama tim nasional, berarti masalahnya ada di Real Madrid."

Dugarry melanjutkan: “Saya rasa Real Madrid sedang mengalami masa penurunan, dan masalahnya bukan Mbappé. Dia selalu bisa memberikan yang terbaik, dan saya setuju bahwa perilakunya perlu diperbaiki; dia harus menunjukkan sikap kepemimpinan yang lebih besar, tetapi mungkin dia juga membutuhkan waktu.”