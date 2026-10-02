Federasi Sepak Bola Prancis FFF dalam rangka penyelidikan ini segera bergabung ke proses hukum sebagai penggugat perdata. Sanhadji, yang masuk kepolisian pada 2004 dan oleh para pemain tim nasional dipanggil singkat "Momo", terancam konsekuensi hukum yang serius: pada 16 September, dakwaan resmi diajukan atas penerimaan dana publik curian, penyuapan aktif dan pasif, perdagangan pengaruh, penipuan, serta pencucian uang dalam konteks penggelapan pajak.

Dengan menerapkan asas praduga tak bersalah, pengadilan menjatuhkan kepadanya uang jaminan sebesar 80.000 euro, larangan kontak dengan pemain, pelatih, dan pejabat aktif maupun mantan, serta larangan berprofesi di bidang olahraga. Selain itu, kunjungan ke pusat latihan Clairefontaine, Stade de France, dan Parc des Princes kini wajib mendapat izin.

Pemicu penyelidikan oleh kejaksaan Paris adalah laporan dari unit investigasi keuangan negara "Tracfin" pada musim panas 2024. Lembaga peradilan sedang memeriksa apakah pemberian dari para pemain tim nasional harus diklasifikasikan sebagai donasi reguler atau sebagai bayaran terselubung untuk layanan keamanan pribadi.

Mbappe memberikan total 180.300 euro kepada kepala keamanan tersebut. Dari jumlah itu, 60.300 euro berasal dari bonus Piala Dunia pada Juni 2023, setelah sang superstar membagikan bonusnya kepada tim keamanan. Tiga petugas lainnya masing-masing menerima 30.000 euro.

Getty Images

Skandal finansial: Apakah Kylian Mbappe juga menghadapi dakwaan?

Tambahan 120.000 euro mengalir ke Sanhadji melalui ibu sekaligus agen Mbappe, Fayza Lamari, sebagai pinjaman untuk pembelian rumah. Pihak Mbappe menegaskan, jumlah-jumlah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan, tanpa imbalan apa pun. Tidak ada dakwaan terhadap penyerang Real Madrid tersebut. Namun, kecurigaan menguat melalui perjalanan-perjalanan pribadi, termasuk perjalanan ke Kamerun pada Juli 2023.

Sanhadji berperan selama dua dekade sebagai kontak utama di lingkungan Equipe Tricolore. Pengaruhnya bahkan sampai pada tuntutan dari tim dan dari Zinedine Zidane agar ia dipertahankan dalam staf pendamping untuk Piala Dunia 2026.

Di luar Mbappe, arus uang dari sekitar 15 pemain tim nasional aktif dan mantan antara 2020 dan 2024 berjumlah lebih dari 300.000 euro, belum termasuk uang liburan dan pemberian dalam bentuk barang. Di antaranya ada jumlah dari Raphael Varane, Sabri Lamouchi, dan Laurent Blanc yang masing-masing sebesar 20.000 euro, Yann M'Vila sebesar 15.000 euro, serta Matteo Guendouzi sebesar 7.500 euro. Dalam sebuah pesan kepada Guendouzi tertanggal 25 Oktober 2024, Sanhadji menulis: "Jika perkara ini terungkap, habislah saya."

IMAGO

Kepala keamanan timnas Prancis bahkan ikut dalam foto grup

Federasi dan kepolisian bereaksi secara bertahap terhadap insiden tersebut. Setelah penyelidikan dari inspektorat jenderal, Direktorat Kepolisian Nasional pada 19 Desember 2025 memerintahkan pensiun dini Sanhadji karena cek Mbappe yang tidak dilaporkan.

Meski demikian, federasi tetap mempekerjakannya secara langsung dengan kontrak hingga Juli 2026, sehingga ia mendampingi tim untuk Piala Dunia. Pada 2 Juni, saat kunjungan Presiden Emmanuel Macron, Sanhadji atas inisiatif Mbappe bahkan masih ikut dalam foto grup resmi.