Dokumen dan kontrak yang dimiliki surat kabar itu mengungkap dua permintaan pembayaran senilai sekitar 455.000 euro serta 113.000 euro. Transfer tersebut disebut mengalir langsung ke Qatar National Bank di Doha ke rekening pribadi pejabat berusia 45 tahun itu. Uang itu berasal dari biaya penampilan untuk laga uji coba antara tim nasional Rusia dan Kamerun, yang digelar pada Oktober 2023 di Moskow.

Karena Rusia dikeluarkan dari seluruh turnamen resmi FIFA dan UEFA setelah dimulainya perang Ukraina, pertandingan itu memiliki sensitivitas politik yang besar. Kamerun menjadi salah satu dari sedikit negara yang lebih ternama yang mau menghadapi tim tuan rumah.

Beberapa mantan anggota dewan federasi sepak bola Kamerun, Fecafoot, yang menurut pengakuan Eto'o sendiri sengaja ia singkirkan dari jabatan mereka, melontarkan tuduhan serius. Mereka menyatakan bahwa keberadaan dana tersebut tidak jelas. Lebih dari setahun lalu, mereka telah meminta komite etik federasi sepak bola dunia dalam pengaduan resmi untuk menyelidiki perkara itu, tetapi hingga hari ini tidak menerima tanggapan apa pun.

Apakah Samuel Eto'o dilindungi Gianni Infantino?

Diam yang terus berlanjut ini memunculkan kecurigaan di federasi Kamerun bahwa mantan pemain profesional itu mungkin dilindungi oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Eto'o sejak lama dikenal sebagai salah satu pendukung paling vokal pejabat asal Swiss tersebut. Belakangan, nama mantan striker kelas dunia itu muncul dalam langkah hukum FIFA melawan UEFA, di mana ia disebut secara nama sebagai pendukung upaya Infantino yang gagal untuk menjual saham di Piala Dunia kepada investor swasta.

FIFA dengan tegas membantah segala bentuk campur tangan dan menekankan independensi para penyelidik internalnya: "Presiden FIFA tidak memiliki pengaruh terhadap badan-badan independen FIFA. FIFA menyambut pengawasan yang sah. Namun, pengawasan ini bukanlah lisensi untuk menyebarkan tuduhan tak berdasar terhadap Presiden FIFA."

Meski begitu, para pengkritik di sana tetap bersikap skeptis. Jurnalis Guibai Gatama, yang menjadi bagian dari pimpinan Fecafoot antara 2021 dan 2022 dan kemudian dikeluarkan, mengatakan: "Sepengetahuan saya, tidak ada dokumen akuntansi atau perbankan yang membuktikan bahwa dana yang ditransfer ke rekening pribadi Samuel Eto'o di Qatar itu kemudian dipindahkan ke rekening resmi Fecafoot atau dicatat dalam pembukuannya." Ia menambahkan: "Para pelaku di sepak bola Kamerun menafsirkan kebungkaman FIFA sebagai dukungan politik dan institusional untuk Samuel Eto'o."

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Samuel Eto'o pernah bermain untuk klub mana saja?

Terdakwa, yang membantah tuduhan penggelapan, sama sekali tidak menyembunyikan kedekatan eratnya dengan bos FIFA itu. Dalam sebuah wawancara dengan France 24, Eto'o baru-baru ini berkata dengan penuh kekaguman: "Di hati saya, Presiden Gianni jauh melampaui dunia sepak bola, telah menjadi seorang saudara, seorang kakak, seorang teman, seseorang yang telah kami ikuti perjalanannya, seseorang yang kami dukung, seseorang yang bersama kami membangun hal-hal yang melayani sepak bola."

Pemain yang empat kali menjadi pesepak bola Afrika terbaik tahun itu pada masa aktifnya antara lain pernah bermain untuk Real Madrid, Chelsea, dan Everton. Namun, era paling gemilangnya terjadi bersama Barcelona, di mana ia membentuk trio penyerang luar biasa bersama Lionel Messi dan Thierry Henry, serta di Inter Milan. Sepanjang kariernya, ia meraih dua gelar Liga Champions dan banyak gelar liga domestik.