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Sesaat setelah kemenangan dramatis Dynamo Dresden 2-1 atas FC St. Pauli lewat dua gol pada masa tambahan waktu, polisi di Dresden menggelar operasi besar terhadap anggota kelompok "Ultras Dynamo".

Sekitar 450 orang dikepung di stadion. Pada saat yang sama, polisi memulai penggerebekan besar-besaran di tempat tinggal pribadi dan lokasi perkumpulan di Dresden serta sekitarnya. Polisi menyelidiki 87 orang yang diduga anggota kelompok tersebut atas dugaan mendirikan atau menjadi anggota organisasi kriminal. Hal itu disampaikan Kejaksaan Dresden dan Kepolisian Dresden.

Menurut informasi Bild, lebih dari 1.000 polisi disebut terlibat di Rudolf-Harbig-Stadion saja, termasuk pasukan khusus dari Bayern dan Berlin.

Penggerebekan sebesar ini terhadap kelompok suporter sepakbola, termasuk di dalam stadion, tampaknya belum pernah terjadi di Jerman. Penggerebekan tersebut disebut didasarkan pada sejumlah putusan hakim dari Pengadilan Distrik Dresden. Belum jelas apakah para tersangka dituduh melakukan kejahatan dalam lingkup sepakbola atau di luar itu.