Beberapa hari lalu, agen Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dan jaksa federal Amerika Serikat memulai penyelidikan berskala luas terhadap operasi keuangan Federasi Sepak Bola Argentina, yang dipimpin oleh Claudio Tapia.

Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ratusan juta dolar yang terkait dengan kontrak komersial federasi mengalir melalui sistem perbankan Amerika Serikat.

Para penyelidik secara khusus menaruh perhatian pada puluhan juta dolar yang tidak dijelaskan tujuan akhirnya dalam dokumen perbankan yang telah ditinjau.

Menurut situs Infobae Argentina yang tersebar luas, FBI menahan pesawat timnas Argentina di Bandara Internasional John F. Kennedy di New York untuk menyita properti para pejabat tinggi federasi, termasuk Claudio "Chiqui" Tapia (Presiden) dan Pablo Toviggino (Bendahara), yang keduanya sedang menjalani penyelidikan atas tuduhan penipuan dan penggelapan bersama para pebisnis Diego Lucero dan Javier Faroni.

Spekulasi dan teori konspirasi yang menyelimuti partai final, yang disebarkan oleh media Argentina setelah pertandingan berakhir, dan yang menyiratkan adanya manipulasi hasil pertandingan, telah menjadi tirai untuk menutupi skandal yang sebenarnya di Federasi Sepak Bola Argentina.

Dalam babak baru dari kasus korupsi terbesar di negara itu, pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap Tapia dan para rekannya.

Para pejabat dari Federasi Sepak Bola Argentina dipanggil untuk hadir di hadapan Pengadilan Distrik Selatan Negara Bagian Florida pada 30 Juli ini, dalam kerangka penyelidikan "skandal Federasi Sepak Bola Argentina".

Mereka diminta untuk menyerahkan seluruh informasi yang tersedia mengenai sebuah perusahaan fiktif yang bermarkas di Florida, yang sedang diselidiki sebagai instrumen utama untuk mencuci dan mengalihkan dana dari kontrak-kontrak sponsor yang ditandatangani Argentina sejak Piala Dunia terakhir hingga Piala Dunia mendatang pada tahun 2030.

Perkiraan menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh 30% dari total pendapatan komersial Federasi Sepak Bola Argentina selama periode tersebut.

Menurut situs Argentina tersebut, "Penyelidikan yang mengarah pada penyitaan telepon dan perangkat elektronik mulai terbentuk selama turnamen Piala Dunia. Sementara Claudio "Chiqui" Tapia dan para petinggi federasi mendampingi timnas di Amerika Serikat, para agen FBI dan jaksa dari Departemen Kehakiman mulai merekonstruksi transaksi-transaksi yang dilakukan melalui struktur keuangan yang digunakan untuk mengelola kontrak komersial internasional organisasi tersebut. Nilai operasi yang sedang dianalisis melampaui 300 juta dolar".

Sumber-sumber yang dekat dengan Presiden Federasi Argentina membantah tuduhan-tuduhan ini, menyebutnya sebagai "bohong" dan "tidak berdasar", meskipun ada gugatan-gugatan yang diajukan terhadapnya.

Mariano Lizardo, pengacara pejabat olahraga itu, berkata kepada surat kabar "La Nación": "Saya baru saja berbicara dengannya, dan hal itu tidak terjadi".

Amerika Serikat melancarkan serangan

Perusahaan TourProdEnter LLC, sebuah perseroan terbatas yang didirikan antara Faroni dan istrinya Erica Gillet, berdasarkan keputusan tegas dari Tapia, ditetapkan sebagai "agen eksklusif" untuk menagih "kontrak-kontrak internasional Federasi Sepak Bola Argentina, di samping menerima pendapatan dari para sponsor, hak-hak komersial, pertandingan persahabatan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait dengan timnas Argentina, serta menerima komisi atas keterlibatannya dan layanan logistik operasi tersebut".

Penyelidikan, yang bersandar pada beberapa dokumen perbankan yang diperoleh, menegaskan bahwa pendapatan Federasi Argentina didistribusikan ke berbagai rekening bank.

Perkiraan menunjukkan bahwa hampir 14 juta dolar dari pendapatan, dari kontrak-kontrak di Asia, Eropa, dan Teluk Arab, hanya melewati satu rekening saja, meskipun dana itu hanya bertahan di dalamnya selama antara 24 hingga 72 jam sebelum dialihkan ke tujuan-tujuan lain.

Dilaporkan bahwa Federasi Argentina gagal mengungkapkan satu pun jumlah yang diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam laporan keuangannya, di antara pelanggaran-pelanggaran lain yang mencakup penyitaan lebih dari lima puluh mobil mewah dan sebuah properti di Villa Rosa senilai lebih dari 20 juta dolar pada akhir tahun lalu, atas nama seorang tokoh perantara yang terkait dengan Tapia sendiri.

Federasi Argentina membela diri

Dalam sebuah pernyataan kepada media, Federasi Sepak Bola Argentina berusaha membantah sebagian dari informasi tersebut: "Sehubungan dengan pemberitaan media, Federasi Sepak Bola Argentina memandang perlu untuk menyampaikan klarifikasi berikut: Dokumen yang dirujuk dalam berbagai publikasi tidak merupakan surat panggilan yang ditujukan kepada Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, maupun kepada bendahara lembaga, Pablo Toviggino".

Ia menambahkan: "Perintah panggilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida ditujukan kepada pihak ketiga, yang diwajibkan untuk hadir di hadapan dewan juri besar dan menyerahkan dokumen serta korespondensi yang berkaitan dengan berbagai individu, termasuk otoritas asosiasi ini".

Ia menutup dengan berkata: "Dokumen yang disebutkan tidak menetapkan tindakan pribadi apa pun terhadap Presiden Federasi atau bendaharanya, tidak memerintahkan keduanya untuk hadir di pengadilan, tidak membebankan kewajiban prosedural apa pun kepada mereka, dan tidak mencatat penahanan atau penyitaan properti mereka. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau yang sengaja diselewengkan menimbulkan disinformasi yang berbahaya dan memengaruhi secara tidak wajar kehormatan dan reputasi individu serta institusi".