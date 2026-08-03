Duet Real Madrid dan target Al Hilal: United bingung di antara 8 pemain sebelum bursa transfer ditutup

Manchester United bersiap menghadapi pekan-pekan krusial di bursa transfer, seiring upaya pelatih Michael Carrick memperkuat skuadnya jelang bergulirnya musim baru Liga Primer Inggris dan kembalinya ke Liga Champions Eropa, dengan penutupan jendela transfer pada 2 September.

Menurut situs talkSPORT, klub tersebut terus menaruh minat untuk merekrut gelandang Brighton, Carlos Baleba, meski klubnya bersikeras mendapatkan lebih dari 75 juta pound sterling. Selain itu, mereka memantau Tyler Adams, pemain Bournemouth, sementara mengurungkan niat merekrut Alex Scott karena tuntutan finansial klubnya yang berkisar antara 80 dan 100 juta pound sterling.

Duo Real Madrid

Aurélien Tchouaméni menempati puncak daftar incaran United, meski ia mendekati kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Real Madrid, sementara Eduardo Camavinga tetap menjadi opsi lain setelah ditawarkan kepada sejumlah klub Liga Primer melalui perantara, namun catatan cederanya dan nilainya yang tinggi bisa mempersulit kesepakatan.

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United juga terus mengikuti bek Newcastle, Lewis Hall, yang diyakini terbuka untuk pindah, dan tawaran senilai 60 juta pound sterling bisa menguji sikap klubnya.

Talenta Arsenal, dan Target Al Hilal

United turut mempertimbangkan perekrutan Myles Lewis-Skelly, pemain Arsenal, dengan memanfaatkan kemampuannya bermain di lini tengah dan sebagai bek kiri, meski klub asal London itu ragu untuk melepaskannya.

Di lini depan, pemain Senegal Iliman Ndiaye, pemain Everton, menonjol sebagai opsi ofensif berkat keserbagunaan posisinya, namun tuntutan klubnya sebesar 75 juta pound sterling dan minat Al Hilal Saudi bisa mempersulit kesepakatan.

United juga memantau winger Crystal Palace, Ismaila Sarr, setelah penampilan gemilangnya musim lalu dengan mencetak 21 gol dalam 45 pertandingan, meski klubnya ingin mempertahankannya.

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