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Penyerang asal Norwegia, Erling Haaland, mulai memikirkan secara serius masa depannya jauh dari klubnya, Manchester City.

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Haaland tengah menjalani musim yang rumit di Inggris, dan hasil imbang melawan Napoli di Liga Champions kembali menegaskan bahwa tim asal Inggris itu belum mampu menemukan kembali performa terbaiknya.

Selain persoalan di lapangan, Manchester City juga menghadapi ancaman sanksi akibat pelanggaran finansial, situasi yang bisa memudahkan kepergian Haaland dari Stadion Etihad.

Seperti dilaporkan harian El Nacional asal Spanyol, dalam kondisi ini Barcelona muncul sebagai salah satu destinasi paling menarik bagi Haaland, yang mungkin mencari suasana baru pada musim panas 2027.

Hasil imbang kontra Napoli memperlihatkan kesulitan yang dialami Manchester City. Tim tersebut harus dua kali mengejar ketertinggalan dan hanya mampu menyelamatkan satu poin berkat gol Rayan Cherki di menit-menit akhir.

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Haaland kembali gagal mencetak gol, sementara tim asal Inggris itu melanjutkan rentetan hasil yang mengkhawatirkan setelah hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi.

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Namun, masalah Manchester City tampaknya jauh melampaui soal hasil pertandingan. Komisi independen Liga Primer Inggris telah menyatakan klub tersebut bersalah atas sejumlah pelanggaran finansial, dan sanksi yang sesuai masih harus ditentukan.

Salah satu kemungkinan yang mengemuka adalah pengurangan poin dalam jumlah besar, yang bahkan bisa mengancam keberadaan klub di kasta tertinggi.

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Bagi Haaland, skenario ini bisa mengubah rencananya sepenuhnya. Penyerang Norwegia itu terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2034 dan masih menjadi tumpuan utama lini serang tim, tetapi sanksi yang sangat berat bisa membuka perdebatan mengenai masa depannya.

Di usia 26 tahun, Haaland membutuhkan proyek kompetitif yang memungkinkannya bersaing memperebutkan Liga Champions dan gelar-gelar kontinental paling bergengsi.

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Barcelona, Destinasi Ideal bagi Haaland

Klub Catalan itu sudah cukup lama mempelajari kemungkinan merekrut penyerang Norwegia tersebut. Kedatangannya akan memberi pelatih Hansi Flick kesempatan untuk mengandalkan salah satu pencetak gol terbaik di dunia sekaligus membentuk duet lini serang istimewa bersama Lamine Yamal.

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Kemampuan pemain sayap asal Spanyol itu dalam menciptakan peluang sangat cocok dengan kekuatan dan ketajaman yang dimiliki penyerang Norwegia tersebut.

Musim panas 2027 bisa menjadi momen yang tepat untuk merampungkan transfer ini, jika Manchester City pada akhirnya dijatuhi sanksi berat.

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Meski demikian, Barcelona harus menghadapi transfer yang menuntut kemampuan finansial sangat besar, selain harus meyakinkan klub Inggris itu untuk melepas penyerangnya.

Haaland menyadari daya tarik proyek olahraga Barca, dan kesulitan yang ia hadapi dalam situasinya saat ini bisa mendekatkannya pada kemungkinan tersebut, meski sejauh ini ia belum secara terbuka meminta untuk pergi.

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Hasil proses yang ditempuh terhadap Manchester City akan menjadi faktor penentu apakah pintu keluar benar-benar terbuka bagi penyerang Norwegia itu.