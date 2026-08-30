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Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Duel transfer dengan klub top Turki? Bayer Leverkusen kabarnya berupaya merekrut gelandang FC Barcelona

Bundesliga
Transfers
Super Lig
LaLiga
M. Casado
Bayer Leverkusen
Barcelona
Besiktas

Talenta lini tengah FC Barcelona, Marc Casado, bisa saja berlabuh di Bundesliga pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas.

Menurut laporan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, Bayer Leverkusen tengah berupaya mendatangkan Casado. Disebutkan bahwa juara Jerman 2024 itu saat ini, bersama Besiktas, berada di posisi terdepan untuk merekrut gelandang bertahan tersebut.

Apakah duel transfer antara Bayer dan Besiktas sedang mulai terbentuk? Faktor yang bisa menguntungkan Leverkusen adalah pelatih baru Carles Martinez pernah menjadi pelatih akademi di Barca dan karena itu mengenal baik lulusan La Masia, Casado. Selain itu, gelandang yang piawai secara teknik itu dinilai cocok dengan gaya bermain yang ingin diterapkan Martinez di Bayer.

Casado memang masih terikat kontrak di Barcelona hingga 2028, tetapi pemain 22 tahun itu sudah cukup lama dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Saat ini, menurut Mundo Deportivo, Casado sedang menimbang dengan sangat cermat di mana ia bisa memiliki prospek masa depan terbaik. Peluang untuk menjadi pemain inti di Barca sangat kecil; pada musim lalu Casado sebagian besar paling bagus hanya menjadi pemain pengganti, dan dalam dua pertandingan liga pertama musim baru ia bahkan sama sekali tidak masuk skuad pelatih Hansi Flick.

Siapa lagi yang tertarik kepada Marc Casado selain Leverkusen dan Besiktas?

Selain Leverkusen dan Besiktas, Mundo Deportivo juga menyebut Everton dan RB Leipzig sebagai peminat Casado. Namun, saat ini kedua klub tersebut disebut jauh kurang konkret dibandingkan Bayer dan klub asal Istanbul itu. Casado, yang juga sempat dikaitkan dengan Borussia Dortmund, sejauh ini telah mencatatkan total 75 pertandingan kompetitif untuk tim utama Barcelona (satu gol, tujuh assist).


Marc Casado Barcelona 2025-26Getty Images


Leverkusen sendiri memang membutuhkan tambahan kekuatan, setelah menelan kekalahan pahit 2-3 saat debut Bundesliga Martinez pada Sabtu di markas tim promosi SV Elversberg.

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