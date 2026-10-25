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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Duel puncak! Luis Enrique incar posisi teratas Ligue 1 dalam laga akbar kontra Lyon yang dijadwal ulang

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Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique membidik posisi puncak klasemen Ligue 1 menjelang laga melawan Lyon yang dijadwal ulang. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan skuadnya tetap termotivasi penuh meski pertandingan digeser ke Senin malam.

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Laga papan atas yang dijadwalkan ulang akan digelar di Parc des Princes

Paris Saint-Germain menjamu Olympique Lyonnais di Parc des Princes dalam laga penting Ligue 1 yang dipindahkan ke Senin, 26 Oktober. Ligue de Football Professionnel menjadwalkan ulang pertandingan tersebut menyusul perintah dari Prefecture of Police yang melarang laga digelar pada jadwal semula, Minggu.

Kedua tim memasuki pertandingan dengan sama-sama mengoleksi 14 poin. Lyon asuhan Paulo Fonseca saat ini menempati posisi pertama, unggul selisih gol atas PSG yang berada di urutan kedua.

Tim asuhan Luis Enrique datang dengan momentum kuat setelah meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Barcelona di Liga Champions UEFA pada tengah pekan.

Luis Enrique incar posisi puncak meski jadwal pertandingan berubah

Berbicara kepada media menjelang pertandingan, Luis Enrique mengecilkan dampak perubahan jadwal yang bertepatan dengan seremoni Ballon d'Or. "Jika bermain pada Senin lebih baik bagi kami dalam situasi saat ini, kami akan menerimanya tanpa masalah," kata Luis Enrique.

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"Tiga atau empat pekan lalu, kami masih tertinggal jauh dari tim teratas di klasemen. Sekarang, kami punya kesempatan untuk naik ke puncak."

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"Penting bagi kami untuk berada setinggi mungkin di klasemen," tambah pelatih asal Spanyol itu.

Pelatih PSG ingin membalas kekalahan dari tim tangguh asuhan Fonseca

Luis Enrique mengakui ancaman Lyon dan menyebut kemenangan mereka 2-1 di Parc des Princes musim lalu sebagai motivasi tambahan. "Menghadapi Olympique Lyonnais asuhan Paulo Fonseca menjadi motivasi bagi kami," jelasnya.

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"Kami ingat apa yang mereka lakukan musim lalu, ketika mereka menang di Parc des Princes dengan bermain sangat baik."

"Kami harus menunjukkan bahwa kami siap menghadapi setiap pertandingan dan memperlihatkan performa kami," tegas Luis Enrique.

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PSG berupaya kembali mendominasi Ligue 1

Dengan kedua klub memiliki poin yang sama di puncak klasemen, laga Senin ini akan menjadi tolok ukur penting pada awal persaingan gelar Ligue 1.

Kemenangan akan membawa PSG kembali ke puncak klasemen, melampaui rivalnya.

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PSG akan memulai pertandingan melawan Lyon pada Senin malam pukul 20.30 CET di Parc des Princes.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.