Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique menargetkan posisi puncak klasemen Ligue 1 menjelang laga melawan Lyon yang dijadwalkan ulang. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan skuadnya tetap termotivasi penuh meski pertandingan dipindahkan ke Senin malam.

Iklan

Duel papan atas yang dijadwalkan ulang akan digelar di Parc des Princes

Paris Saint-Germain menjamu Olympique Lyonnais di Parc des Princes dalam laga penting Ligue 1 yang dipindahkan ke Senin, 26 Oktober. Ligue de Football Professionnel menjadwalkan ulang pertandingan tersebut setelah Prefektur Kepolisian mengeluarkan perintah yang melarang laga digelar pada jadwal semula, Minggu.

Kedua tim memasuki pertandingan dengan sama-sama mengoleksi 14 poin. Lyon asuhan Paulo Fonseca saat ini menempati posisi pertama, unggul selisih gol atas PSG yang berada di urutan kedua.

Tim asuhan Luis Enrique datang dengan modal kuat setelah meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Barcelona di Liga Champions UEFA pada pertengahan pekan.

Luis Enrique incar puncak klasemen meski jadwal pertandingan berubah

Berbicara kepada pers menjelang pertandingan, Luis Enrique menepis anggapan bahwa perubahan jadwal yang bertepatan dengan seremoni Ballon d'Or akan mengganggu timnya. "Jika dalam situasi saat ini lebih baik bagi kami untuk bermain pada Senin, kami akan menerimanya tanpa masalah," kata Luis Enrique.

Iklan Iklan

"Tiga atau empat pekan lalu, kami masih tertinggal jauh dari tim teratas di klasemen. Sekarang, kami punya kesempatan untuk naik ke puncak."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.30 OL

"Penting bagi kami untuk berada setinggi mungkin di klasemen," tambah pelatih asal Spanyol itu.

Pelatih PSG ingin membalas kekalahan dari tim tangguh asuhan Fonseca

Luis Enrique mengakui ancaman Lyon dan menyebut kemenangan mereka 2-1 di Parc des Princes musim lalu sebagai motivasi tambahan. "Menghadapi Olympique Lyonnais asuhan Paulo Fonseca menjadi motivasi bagi kami," jelasnya.

Iklan

"Kami ingat apa yang mereka lakukan musim lalu, ketika mereka menang di Parc des Princes dengan bermain sangat baik."

"Kami harus menunjukkan bahwa kami siap menghadapi setiap pertandingan dan memperlihatkan performa kami," tegas Luis Enrique.

Iklan

PSG bertekad kembali mendominasi Ligue 1

Dengan kedua klub memiliki poin yang sama di puncak klasemen, duel pada Senin ini bisa menjadi tolok ukur penting pada tahap awal persaingan memperebutkan gelar Ligue 1.

Kemenangan akan membawa PSG kembali ke puncak klasemen, mengungguli rivalnya.

Iklan

PSG akan memulai pertandingan melawan Lyon pada Senin malam pukul 20.30 CET di Parc des Princes.