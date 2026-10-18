Jadi, laga hari Minggu ini menjadi kesempatan untuk membalas kekalahan. Untuk pertama kalinya sejak 16 Mei, kedua tim kembali bertemu. Kali ini Celtic datang sebagai pemuncak klasemen dan Hearts sebagai pengejar yang punya peluang besar memangkas jarak dari juara bertahan menjadi dua poin.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Celtic, dengan pemain muda tim nasional Mika Baur sebagai pengatur permainan di lini tengah, mendominasi sesuka hati. Hearts sebenarnya cukup baik saat menyerang dan berkali-kali menciptakan peluang tembakan, tetapi pertahanan satu lawan satu mereka yang sama sekali tidak berfungsi membuat mereka tak punya cara menghentikan The Hoops.

Kieran Tierney (7') dan Benjamin Nygren (10') mencetak gol dari sepak pojok Baur untuk membawa Celtic unggul sejak awal. Callum Osmand, sosok yang turut mengantar Celtic menjadi juara, kemudian mencetak dua gol cepat untuk mengubah skor menjadi 4-0 (36', 38').

Laurent Mendy sempat memperkecil ketertinggalan tim tamu (41'), tetapi sebelum turun minum, Baur melakukan aksi individu memukau yang diakhiri dengan mencungkil bola melewati kiper untuk membuat skor menjadi 5-1. Karena bek Hearts Stephen Kingsley, saat berusaha menyelamatkan bola, justru menendangnya mengenai rekannya, Jamie McCart, di garis gawang, gol itu tidak dicatat atas nama pemain tim nasional Jerman tersebut, melainkan sebagai gol bunuh diri.

Siapa pun yang mengharapkan kebangkitan tim tamu segera mendapati kenyataan berbeda setelah babak kedua dimulai: Camilo Duran membawa Celtic unggul 6-1 (49'). Setelah itu, pertandingan berjalan lebih datar hingga Benjamin Nygren menetapkan skor akhir 7-1 (83').

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Bagaimana reaksi terhadap kemenangan telak Celtic?

Harian Edinburgh Evening News menyebut permainan Hearts sebagai "bunuh diri dalam bertahan" dan menyoroti "hadiah untuk tim tamu" yang mereka berikan. Surat kabar itu menilai laga tersebut sebagai "sore yang memalukan di Glasgow" bagi tim peringkat kedua musim lalu.

Sebaliknya, pelatih Celtic Martin O'Neill mendapat pujian atas keputusannya menurunkan Osmand sebagai starter untuk pertama kalinya. Pemain berusia 20 tahun itu turut mengantar timnya menjadi juara pada Mei lalu setelah masuk sebagai pemain pengganti, memberikan assist untuk gol penyama kedudukan 2-2, lalu mencetak gol kemenangan melawan Hearts. Namun, sejak saat itu ia belum berhasil menembus tim utama. Sebelum menjadi starter pada hari Minggu, Osmand baru mencatat total 28 menit bermain dari dua penampilan singkat di liga musim ini.

"Martin O'Neill mengambil keputusan-keputusan besar dan Celtic tampil sesuai harapan di Celtic Park," tulis Sky Sports Scotland. "Penampilan tanpa ampun dari The Hoops, yang kini unggul empat poin di puncak klasemen."

O'Neill sendiri menyebut hasil itu sebagai "respons sempurna terhadap kekecewaan di Eropa. Kami harus menunjukkan sesuatu hari ini, dan para pemain melakukannya dengan gemilang. Mengenai Callum Osmand, saya benar-benar senang dengannya. Pergerakannya sebelum mencetak gol, rasa laparnya, hari ini ia menunjukkan mengapa kami sangat percaya kepadanya. Ini adalah penampilan menyerang tanpa ampun dari seluruh tim."

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Apa kata Mika Baur, pemain yang baru masuk tim nasional?

Sebelum pertandingan, pelatih berusia 74 tahun itu telah memperingatkan timnya dengan tegas tentang Hearts dan menyebut mereka sebagai salah satu kandidat juara. "Saya pikir mereka punya kemampuan untuk itu, dan saya rasa mereka mungkin ingin menebus hasil musim lalu." Para pemainnya tampaknya menganggap serius perkataan pelatih berpengalaman itu.

Baur menyebutnya "sore yang sempurna" dan mengatakan bahwa pada akhirnya ia "tidak peduli" golnya "diambil". "Atmosfer di Paradise hari ini luar biasa. Kami ingin menekan sejak detik pertama. Saat sepak pojok, saya tahu persis ke mana rekan-rekan saya akan bergerak. Dan sebelum jeda... saya hanya melihat celah dan ingin mencungkil bola melewati kiper," kata pemain berusia 22 tahun itu. Ia pindah dari klub promosi Bundesliga SC Paderborn ke Celtic FC pada musim panas dan mencatat dua penampilan pertamanya bersama tim nasional senior pada awal Oktober di Nations League di bawah pelatih tim nasional Jürgen Klopp.

Dengan kemenangan 7-1 itu, Celtic bukan hanya menjauh delapan poin dari tim peringkat kedua musim lalu, Heart of Midlothian, tetapi juga unggul empat poin atas rival bebuyutan mereka, Glasgow Rangers, yang hanya bermain imbang 2-2 di kandang Dundee FC pada Sabtu.

Seperti disampaikan O'Neill, timnya menunjukkan respons yang baik setelah kalah telak 1-4 dari Benfica di Lissabon dalam laga Liga Europa pada Kamis lalu.



