Laga LaLiga antara Levante dan Athletic Club pada Rabu malam dibatalkan pada saat-saat terakhir. Hal itu berkaitan dengan hujan ekstrem di Valencia.

Pertandingan antara kedua tim sedianya dimulai pada pukul 21.30. Kedua tim ‘tetap’ memasuki lapangan untuk pemanasan, tetapi kemudian hujan mulai turun semakin deras.

Dalam waktu singkat, lapangan dipenuhi genangan air. Dalam tayangan terlihat bahwa bahkan terowongan pemain sekitar pukul 21.30 juga tergenang air.

Karena itu, wasit setelah berkonsultasi dengan pihak operator kompetisi memutuskan untuk membatalkan pertandingan. Belum diketahui kapan laga tersebut akan dijadwalkan ulang.

Badan cuaca Spanyol sebelumnya sudah mengumumkan kode oranye untuk wilayah Valencia hari ini. Dalam beberapa jam ke depan, hujan deras tampaknya juga masih akan terus turun di dalam dan sekitar kota.

Levante saat ini menempati posisi ke-14 di LaLiga, dengan lima poin dari lima pertandingan. Musim lalu klub itu nyaris lolos dari degradasi.

Athletic, yang musim lalu finis di posisi ke-12, kini berada sedikit lebih tinggi di LaLiga: di peringkat kesembilan. Klub Basque itu mengoleksi tujuh poin.