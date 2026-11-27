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Liverpool sedang tampil gemilang di Liga Primer, tetapi manajer Andoni Iraola harus cermat memilih pemainnya sepanjang pekan mendatang. Menjelang sejumlah laga penting, dua pemain paling berpengaruh di skuadnya kini hanya terpaut satu kartu dari skorsing wajib.

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Dua bintang Liverpool di ambang skorsing

Menjelang periode liburan, tekanan terhadap Liverpool untuk menjaga ketersediaan pemainnya semakin besar di tengah jadwal pertandingan yang padat. Klub asal Merseyside itu telah bangkit dari periode sulit pada awal November, ketika mereka menelan kekalahan beruntun dari Arsenal dan Fenerbahce.

Namun, saat bersiap menghadapi derbi kontra Everton, ancaman skorsing membayangi ruang ganti. Berdasarkan peraturan Liga Primer saat ini, pemain yang mengoleksi lima kartu kuning dalam 19 pertandingan pertama musim ini otomatis terkena skorsing satu laga. Bagi tim Iraola, batas tersebut baru tercapai saat mereka menghadapi Coventry pada 2 Januari, sehingga masih ada beberapa laga penting yang harus dilalui.

Perhatian utama staf pelatih tertuju kepada motor lini tengah Alexis Mac Allister dan rekrutan musim panas Bradley Barcola. Keduanya telah empat kali menerima kartu kuning di liga musim ini. Artinya, satu pelanggaran yang terlambat saja bisa membuat mereka harus menyaksikan pertandingan dari tribune.

Mac Allister berada di ambang skorsing sejak menerima kartu kuning dalam kemenangan atas Crystal Palace, meski ia berhasil terhindar dari kartu tambahan saat Liverpool baru-baru ini menang telak atas Manchester United. Sementara itu, Barcola menyusulnya setelah menerima kartu kuning pada babak kedua pertandingan akhir pekan lalu.

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Laga kontra Chelsea memperumit situasi

Potensi absennya kedua pemain itu datang pada saat yang sulit bagi Liverpool, terutama karena lawatan ke Stamford Bridge sudah menanti. Menurut laporan Evening Standard, keduanya kini memasuki fase krusial ketika setiap keputusan wasit dapat berdampak besar pada momentum tim.

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Leeds, Tottenham, dan Aston Villa termasuk dalam daftar lawan berikutnya, sehingga hanya ada sedikit laga yang relatif “aman” untuk menjalani skorsing. Staf pelatih kemungkinan akan berbicara secara pribadi dengan pemain asal Prancis itu dan pemain Argentina peraih Piala Dunia tersebut agar mereka menghindari protes yang tidak perlu atau pelanggaran yang disengaja yang bisa berujung skorsing.

Dalam persaingan gelar dengan selisih yang sangat tipis, kehilangan dua pemain inti secara bersamaan akan menjadi pukulan besar bagi ambisi Liverpool meraih trofi di bawah kepemimpinan manajer baru mereka.

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Kedalaman skuad menghadapi ujian besar

Meski Mac Allister dan Barcola menjadi perhatian paling mendesak, mereka bukan satu-satunya pemain Liverpool yang mendekati batas kartu kuning liga. Kapten Virgil van Dijk saat ini telah mengoleksi tiga kartu kuning musim ini, begitu pula dua rekannya di lini pertahanan, Ronald Araujo dan Milos Kerkez.

Jeremy Jacquet dan Victor Munoz masing-masing telah dua kali menerima kartu kuning, sehingga masih memiliki sedikit lebih banyak ruang sebelum mencapai batas awal lima kartu. Banyaknya pemain yang mendekati batas itu berarti Iraola mungkin harus mengandalkan pemain pelapis lebih cepat daripada perkiraan, terutama jika banyak kartu keluar dalam derbi sengit kontra Everton.

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Situasi di lini pertahanan semakin rumit karena kondisi Victor Munoz, yang saat ini berusaha pulih dari cedera ringan agar siap tampil saat pertandingan dimulai pada Minggu. Jika Munoz belum cukup bugar, tekanan terhadap para bek lainnya untuk menghindari kartu akan semakin besar.